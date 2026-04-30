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Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist eine Frau, die offensichtlich Angst hat.
In Graz müssen sich junge Mädchen vor Gericht verantworten.
Graz
30/04/2026
Prozess

Jugendliche (14) geschlagen und getreten: Sechs Mädchen vor Gericht

Das junge Mädchen wurde in eine perfide Falle gelockt: Sie wurde getreten, geschlagen und ihre Haare wurden angezündet. Jetzt müssen sich sechs junge Mädchen vor Gericht verantworten.

von Stella Sabitzer Das Bild auf 5min.at zeigt die Online-Redakteurin Stella Sabitzer von 5 Minuten Österreich.
1 Minute Lesezeit(192 Wörter)

Im vergangenen Sommer kam es am Jakominiplatz in Graz (Steiermark) zu einer brutalen Attacke. Eine 14-Jährige bedrohte eine Gleichaltrige mit einem Messer und stach anschließend in den Rücken. Mehr dazu hier: Messerattacke am Jakominiplatz: 14-Jährige stach auf Jugendliche ein.

Jugendliche wurde in die Falle gelockt

Doch wie sich herausstellte, hatte dieser Vorfall eine noch grausamere Vorgeschichte: Die Bulgarin, die nach der Tat vor Gericht verurteilt wurde, war nämlich Monate davor selbst Opfer von Gewalt. Einige Mädchen sollen sie in ein verlassenes Gebäude gelockt und dort mit Tritten und Schlägen verletzt haben. Die mutmaßlichen Täterinnen sollen auch ihre Kleidung und Haare angezündet haben. Eine Stunde lang soll sie dort festgehalten und mit dem Tod bedroht worden sein.

Sechs Mädchen vor Gericht in Graz

Demnach könnte es sich bei der Messerattacke um eine Art Racheakt gehandelt haben. Fakt ist jedenfalls, dass genau dieser Fall jetzt vor Gericht verhandelt wird, wie die Kleine Zeitung berichtet. Dabei müssen sich sechs Mädchen, davon zwei Haupttäterinnen, verantworten. Am Donnerstag fand der Prozessauftakt statt.

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