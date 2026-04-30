Nach 18 Jahren Pause: Festival kommt zurück nach Graz

Am 22. Mai ist es wieder so weit: Nach 18 Jahren findet das Militärmusikfestival wieder in der Stadthalle Graz statt.

Am 30. April wurde vor dem Schloss Eggenberg (Graz, Steiermark) das Militärmusikfestival 2026 mit ersten Programmdetails präsentiert. Das Militärmusikfestival soll am 22. Mai 2026 in der Stadthalle Graz stattfinden. Militärmusiken des Bundesheeres sowie nationale und internationale Gäste gestalten ein abwechslungsreiches Programm, das traditionelle Blasmusik mit modernen Showelementen und choreografischen Darbietungen verbindet. Besucher werden eingeladen, freiwillig für die Hilfsaktion Licht ins Dunkel zu spenden. „ Unsere Soldaten sorgen nicht nur für die Sicherheit unseres Landes, sondern leisten auch als Musikerinnen und Musiker einen wertvollen kulturellen und gesellschaftlichen Beitrag“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP).

©Bundesheerbauer | Das Militärmusikfestival findet am 22. Mai wieder in Graz statt. ©Bundesheerbauer | Nach 18 Jahren findet das Militärmusikfestival wieder in der Stadthalle Graz statt. ©Bundesheerbauer ©Bundesheerbauer

Festivals als Plattform gesellschaftlichen Zusammenhalt

„Das Bundesheer ist ein wichtiger Partner für das Land Steiermark. Es freut mich daher besonders, dass das Militärmusikfestival nach 18 Jahren wieder in der Steiermark stattfindet!“, betont Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ). Auch die Partnerorganisationen unterstreichen die Bedeutung des Festivals als Plattform für Solidarität und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Militärmusik ist ein wesentlicher und traditionsreicher Bestandteil des Bundesheeres.