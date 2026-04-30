Grazer Start-up holt Millionen: „Unser größter Hebel sind gute Leute“

Wer seine Volljährigkeit nachweist, gibt mit dem Reisepass oft auch Name, Geburtsdatum und weitere Daten preis. Das Grazer Start-up Taceo will genau das verhindern.

Das Grazer Start-up Taceo (Spin-off der TU Graz und des Know Centers) entwickelt Technologien, um sensible Daten zwischen mehreren Parteien zu verarbeiten, ohne sie im Klartext offenzulegen. „Wir geben nur genau jenen Fakt preis, der in einem konkreten Moment notwendig ist, nicht die zugrundeliegenden Daten“, sagt CTO Daniel Kales. So soll etwa nachgewiesen werden können, dass jemand volljährig ist, ohne Geburtsdatum oder weitere persönliche Informationen zu zeigen.

Technisches Vertrauen

Die Technologie kommt bereits im internationalen Projekt „World“ rund um OpenAI-Chef Sam Altman zum Einsatz, vor allem bei der Verarbeitung von Iris-Scans. „Weder unser Auftraggeber noch wir selbst haben Zugriff auf diese Daten. Genau darum geht es: Vertrauen nicht durch Versprechen herzustellen, sondern technisch abzusichern“, erklärt Kales. Ziel ist es, Identität beweisbar zu machen, ohne Privatsphäre aufzugeben. Taceo arbeitet damit an Lösungen für digitale Identität und private Transaktionen, die künftig auch bei KI-Agenten eine wichtige Rolle spielen könnten, wenn digitale Handlungen eindeutig einer berechtigten Person zugeordnet werden müssen. „Dann muss beweisbar sein, dass hinter einer digitalen Handlung tatsächlich ein berechtigter Mensch steht – ohne dass gleich der ganze persönliche Datensatz offengelegt wird“, so COO Stefan Plank.

Grazer Unternehmen wächst schnell

Wie wichtig diese Themen sind, zeigen auch die Zahlen. Das Unternehmen hat zuletzt 5,5 Millionen US-Dollar von internationalen Investoren erhalten und ist innerhalb eines Jahres von zwölf auf 22 Mitarbeiter gewachsen. Das Geld fließt vor allem in Personal und Infrastruktur. „Unser größter Hebel sind gute Leute. Wir investieren sehr stark in Köpfe, weil sich unser System nur mit einem exzellenten Team weiterentwickeln lässt“, sagt Plank. Eine neue Finanzierungsrunde ist bereits in Vorbereitung.

„Technologisches Niveau in der Steiermark“

Vom klassischen Start-up-Zielbild, möglichst rasch auf einen Exit hinzuarbeiten, will man sich bei Taceo dennoch nicht vereinnahmen lassen. „Uns geht es in erster Linie darum, ein substanzielles Unternehmen aufzubauen. Wenn daraus irgendwann weitere Optionen entstehen, ist das eine Folge – aber nicht der eigentliche Antrieb“, sagt Plank. Taceo zeige überdies, „welches technologische Niveau in der Steiermark entstehen kann, wenn Forschung, Unternehmertum und die richtigen Unterstützer zusammenkommen.“