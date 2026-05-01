Schwerer Unfall: Zwei Jugendliche bei Crash verletzt

Bei einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Moped Donnerstagnachmittag, 30. April 2026, wurde der 15-jährige Mopedlenker schwer verletzt.

Gegen 17.30 Uhr war ein 34-jähriger Grazer mit seinem Pkw auf der Brockmanngasse in südliche Richtung unterwegs. Bei der Kreuzung Brockmanngasse mit der Kopernikusgasse beabsichtigte der Pkw-Lenker geradeaus weiterzufahren, als ein 15-jähriger Mopedlenker mit seinem 14-jährigen Sozius in die rechte vordere Seite des Pkw fuhr und zu Sturz kam.

Zwei Jugendliche teils schwer verletzt

Beide Jugendlichen wurden in die Kinderchirurgie des LKH Graz verbracht. Der 15-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der 14-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt. Die beiden Fahrzeuglenker waren nicht alkoholisiert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 06:26 Uhr aktualisiert