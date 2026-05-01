Neue Primaria übernimmt Innere Medizin 1 am LKH Graz II

Am LKH Graz II gibt es eine neue Leitung für die Innere Medizin 1: Priv.-Doz.in Dr.in Patrizia K. Constantini-Kump übernimmt die Primariatsspitze der Abteilung am Standort West.

Die Abteilung für Innere Medizin 1 mit den Schwerpunkten Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie am Standort West des LKH Graz II steht seit 30. April 2026 unter neuer Leitung: Priv.-Doz.in Dr.in med. univ. Patrizia K. Constantini-Kump übernimmt die Funktion der Primaria. Die offizielle Vorstellung erfolgte im Rahmen einer Feierstunde im Beisein von Vertreterinnen und Vertretern der Landespolitik, der Steiermärkischen Landesregierung sowie der KAGes-Führung.

Internationale Expertise und wissenschaftlicher Schwerpunkt

Constantini-Kump gilt als ausgewiesene Expertin im Bereich der Inneren Medizin. Nach ihrem Medizinstudium in Innsbruck und wissenschaftlichen Stationen unter anderem am King’s College Hospital in London sowie an den Medizinischen Universitäten Innsbruck und Graz, ist sie seit vielen Jahren in der klinischen und wissenschaftlichen Arbeit in der Steiermark tätig. Zu ihren Schwerpunkten zählen insbesondere die Gastroenterologie, Hepatologie sowie die Behandlung chronisch-entzündlicher Darmerkrankungen und funktioneller Magen-Darm-Erkrankungen. Zudem gründete sie 2014 die Ambulanz für neuroendokrine Tumore am LKH-Univ. Klinikum Graz. Neben ihrer klinischen Tätigkeit ist sie auch in zahlreichen nationalen und internationalen Fachgesellschaften aktiv, unter anderem in leitender Funktion in der Österreichischen Gesellschaft für Innere Medizin.

Fokus auf Zusammenarbeit und Weiterentwicklung

In ihrer neuen Funktion möchte Constantini-Kump die Abteilung medizinisch weiterentwickeln und gleichzeitig den Fokus auf interdisziplinäre Zusammenarbeit legen. Ziel sei es, sowohl die Versorgungsqualität zu stärken als auch Patientinnen und Patienten umfassend zu begleiten. Ihr Leitsatz lautet: „Exzellenz durch Zusammenarbeit: vernetzt, kompetent, menschlich.“

©Foto Pachernegg

Breite Unterstützung aus Politik und Fachwelt

Die Bestellung wird von Vertreterinnen und Vertretern aus Politik und Gesundheitswesen begrüßt. Landesrat Karlheinz Kornhäusl betont die internationale Erfahrung der neuen Primaria als Gewinn für die steirische Gesundheitsversorgung. Auch die KAGes-Führung hebt die fachliche und strategische Kompetenz hervor, die die Abteilung weiter stärken und zukunftsorientiert ausrichten soll. Besonders betont wird dabei die Bedeutung der Inneren Medizin als zentraler Bereich der Krankenhausversorgung.

Stärkung des Standorts LKH Graz II

Mit der neuen Leitung soll die Abteilung sowohl medizinisch als auch organisatorisch weiterentwickelt werden. Ziel ist eine langfristige Sicherung und Stärkung der hohen Versorgungsqualität am Standort West des LKH Graz II sowie eine enge Zusammenarbeit aller Berufsgruppen im Krankenhaus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 10:32 Uhr aktualisiert