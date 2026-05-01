Übergriffe auf Fahrgäste: Ehemaliger Taxifahrer verurteilt

Ein ehemaliger Taxifahrer ist in Graz wegen sexueller Übergriffe auf zwei Fahrgäste verurteilt worden. Die Fälle, darunter ein Angriff auf eine 16-Jährige nach einer Veranstaltung, wurden durch Ermittlungen und DNA-Spuren geklärt.

Laut den Ermittlungen soll es im Zuge von Taxifahrten zu mehreren sexuellen Übergriffen gekommen sein.

Laut den Ermittlungen soll es im Zuge von Taxifahrten zu mehreren sexuellen Übergriffen gekommen sein.

Ein ehemaliger Taxifahrer ist laut Medienberichten in Graz wegen sexueller Belästigung und geschlechtlicher Nötigung schuldig gesprochen worden. Dem Mann wurden Übergriffe auf zwei Fahrgäste zur Last gelegt, darunter eine 16-jährige Jugendliche nach einer Veranstaltung sowie eine weitere Frau bei einer späteren Fahrt.

Übergriffe während Taxifahrten

Laut den Ermittlungen soll es im Zuge von Taxifahrten zu mehreren sexuellen Übergriffen gekommen sein. In einem Fall konnte sich das jugendliche Opfer nach einer Zwangssituation aus dem Fahrzeug befreien. Ein weiterer Vorfall wurde später durch Zeugenaussagen und technische Spuren aufgearbeitet. Die Beweislage wurde insbesondere durch DNA-Spuren gestützt, die den Beschuldigten mit den Taten in Verbindung brachten. Zusätzlich gab es Hinweise auf ein ähnliches Vorgehen bei weiteren Fahrten.

Gericht sieht Vertrauensbruch

Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte zuletzt geständig und entschuldigte sich bei den Opfern. Zuvor hatte er die Vorwürfe noch bestritten. Das Gericht wertete die Taten als schweren Vertrauensbruch, da Taxilenker eine besondere Verantwortung gegenüber Fahrgästen hätten.

Haftstrafe und Auflagen

Der Mann wurde zu einer Freiheitsstrafe von 30 Monaten verurteilt, davon ein Teil unbedingt. Zusätzlich wurden Therapieauflagen und Bewährungshilfe angeordnet. Auch finanzielle Entschädigungen für die Opfer wurden festgelegt. Das Urteil wurde angenommen und ist damit rechtskräftig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.05.2026 um 14:42 Uhr aktualisiert