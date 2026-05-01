Der beste Cider der Welt kommt aus der Steiermark

Ein Apfelwein aus der Steiermark sorgt international für Aufsehen: Martin Mausser holt sich bei den Cider World Awards in Frankfurt den Weltmeistertitel. Sein „Red Love“-Cider überzeugt mit einzigartigem Aroma.

Es ist die wichtigste Auszeichnung der internationalen Cider-Szene – und heuer geht sie in die Steiermark. Mehr als 50 Produzenten aus 14 Ländern stellten sich der Jury bei den Cider World Awards in Frankfurt. Den Weltmeistertitel sicherte sich Martin Mausser aus Hitzendorf bei Graz mit seinem „Red Love“-Apfelwein. Die 30 Juroren zeigten sich begeistert: Mit 119 von 120 möglichen Punkten erreichte der Cider den ersten Platz in der Königskategorie „Still Cider“. Besonders hervorgehoben wurden seine fruchtige Intensität, die komplexen Aromen und der frische Duft nach Beeren.

©Mausser Martin Mausser holt sich mit seinem „Red Love“-Apfelwein den Weltmeistertitel.

Das Geheimnis: Rotfleischige Apfelsorte „Red Love“

Der außergewöhnliche Geschmack hat einen klaren Ursprung: die seltene, rotfleischige Apfelsorte „Red Love“. Sie verleiht dem Apfelwein ein unverwechselbares Beerenaroma, das sich deutlich von klassischen Mostsorten abhebt. Hergestellt wird der preisgekrönte Cider nach traditioneller Methode. Gepresste Äpfel vergären im Keller und werden anschließend sortenrein ausgebaut. Mit nur 7 Volumenprozent Alkohol präsentiert sich der „Red Love“-Cider zudem als leichter, moderner Genuss – ideal als Aperitif oder als Begleiter zu einer klassischen Jause.

Most im Wandel: Vom Bauerngetränk zur Feinschmeckerwahl

Martin Mausser sieht den Erfolg auch als Zeichen eines größeren Trends: „Most ist schon lange kein einfaches Bauerngetränk mehr, sondern wird heute hochwertig und präzise hergestellt.“ Vor allem junge Genießer entdecken die Kategorie neu, nicht zuletzt wegen des moderaten Alkoholgehalts. Dass Most mittlerweile auch in der Spitzengastronomie angekommen ist, zeigt ein Blick in renommierte Restaurants, wo die Produkte der Familie Mausser bereits ausgeschenkt werden.

Familienbetrieb mit Tradition und Zukunft

Der Erfolg ist für die Familie Mausser eine besondere Bestätigung. Acht Familienmitglieder aus drei Generationen arbeiten am Hof und im Buschenschank zusammen. Seit über 40 Jahren ist der Betrieb im Obstbau tätig, wobei der Fokus auf Äpfeln liegt – darunter auch alte steirische Sorten wie Schafnase oder Maschanzker. Neben Most produziert die Familie auch Frizzante, Säfte, Edelbrände und Gin. Zwei weitere Apfelweine, Schafnase und Braeburn, wurden bei den Awards ebenfalls mit Gold ausgezeichnet.

Genuss mit Aussicht

Der Buschenschank der Familie Mausser in Hitzendorf ist nicht nur für seine Produkte bekannt, sondern auch für seine Lage mit Blick auf Glein- und Koralpe. Von Mittwoch bis Samstag geöffnet, lädt er Besucher dazu ein, den „besten Most der Welt“ direkt vor Ort zu genießen – dort, wo er entsteht.