Nach Brand in Grazer Fachmarktzentrum: Fitnessstudio vorerst geschlossen

Großeinsatz in Graz-Webling: Ein Brand auf dem Dach eines Fachmarktzentrums sorgte am Donnerstag für eine weithin sichtbare Rauchsäule. Das Feuer ist gelöscht, doch ein Fitnessstudio bleibt vorerst geschlossen.

Am Donnerstagnachmittag, dem 30. April wurde die Berufsfeuerwehr Graz zu einem Brand beim Fachmarktzentrum in Webling alarmiert. 5 Minuten berichtete: Rauchsäule über Graz: Feuerwehr im Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Feuer im Bereich des Flachdachs ausgebrochen war und sich teilweise in eine darunterliegende Geschäftseinheit ausgebreitet hatte. Unter schwerem Atemschutz bekämpften die Einsatzkräfte den Brand sowohl am Dach als auch im Inneren des Gebäudes, während angrenzende Geschäfte vorsorglich evakuiert wurden. Das Feuer konnte rasch unter Kontrolle gebracht werden, anschließend sorgte ein Hochleistungslüfter für die Entrauchung. Im Zuge der Nachlöscharbeiten musste das Dach teilweise geöffnet werden. Die Brandursache ist noch unklar.

©BF Graz

Fitnessstudio geschlossen

Nach dem Brand im Fachmarktzentrum in Webling hat auch das betroffene Fitnessstudio reagiert: Das Studio von Morefit am Weblinger Gürtel bleibt vorübergehend geschlossen. In einem kurzen Statement informiert der Betreiber, dass alle Mitglieder bis auf Weiteres auf andere Standorte ausweichen können. Weitere Updates zum Betrieb sollen folgen, man bitte um Verständnis für die Situation.