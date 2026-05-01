Neustart im Grazer Volksgarten: Kiosk öffnet wieder

Mit frischen Ideen und kleinen Veranstaltungen will die Stadt dem Grazer Volksgarten neues Leben einhauchen. Der neu eröffnete Kiosk gilt dabei als wichtiger Impuls gegen bestehende Probleme.

Am Freitag, dem 1. Mai hat ein lange stillgelegter Kiosk im Grazer Volksgarten wieder seine Türen geöffnet, allerdings mit einem völlig neuen Konzept. Hinter dem Projekt steht das Friedensbüro, das den Standort künftig als offenen Begegnungsort nutzen will. Ziel ist es, durch regelmäßige Aktivitäten mehr Menschen in den Park zu bringen und so das Sicherheitsgefühl nachhaltig zu stärken.

K.I.O.S.K. als Plattform für Begegnung

Der Volksgarten gilt seit Jahren als sensibler Bereich, insbesondere im Zusammenhang mit Drogenhandel. Erst vor Kurzem wurde eine bestehende Schutzzone erneut verlängert, wodurch die Polizei weiterhin verstärkt präsent ist. Parallel dazu verfolgt die Stadt einen ergänzenden Ansatz: Durch gezielte Belebung soll der öffentliche Raum wieder stärker von der Bevölkerung genutzt werden. Der neu gestaltete Pavillon trägt nun den Namen „K.I.O.S.K.“ – ein Akronym, das für ein offenes, integratives und kreatives Miteinander steht. Geplant sind Workshops, kleine Kulturveranstaltungen und Mitmachformate für unterschiedliche Zielgruppen. Besucherinnen und Besucher sollen aktiv eingebunden werden und den Ort mitgestalten können.

Auftakt mit Musik, Spiel und Austausch

Zum Start erwartet Gäste ein abwechslungsreiches Programm mit Lesungen, musikalischen Beiträgen und kleinen kulinarischen Angeboten. Auch spielerische Elemente wie Großschach oder Seifenblasenaktionen sollen für eine lockere Atmosphäre sorgen. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, sich über zukünftige Projekte und Beteiligungsangebote zu informieren. Die Wiedereröffnung des Kiosks ist nur ein Baustein in einem umfassenderen Plan für den Volksgarten. Weitere Projekte, darunter auch größere Attraktionen, sollen folgen, um das Areal langfristig attraktiver und sicherer zu machen.