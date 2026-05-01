1.-Mai-Demo: 1.700 Teilnehmer ziehen durch Graz

Bei sonnigem Wetter ist die traditionelle Mai-Demonstration der steirischen KPÖ durch Graz gezogen. Im Zentrum standen politische Botschaften zu Sozialpolitik, Frieden und der bevorstehenden Gemeinderatswahl.

Rund 1.700 Menschen haben sich am 1. Mai dem Aufruf der steirischen KPÖ angeschlossen. Der Demonstrationszug startete am Südtirolerplatz und führte unter dem Motto „Gemeinsam für ein gutes Leben“ in Richtung Eisernes Tor. Die Veranstaltung verlief bei stabilem Wetter und folgte dem üblichen Ablauf der Mai-Kundgebungen der Partei.

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Rede der Bürgermeisterin mit politischen Schwerpunkten

Am Zielpunkt der Demonstration hielt die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr die Hauptrede. Darin äußerte sie Kritik an aktuellen gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen. Sie sprach sich gegen eine ihrer Ansicht nach zunehmende Umverteilung zugunsten höherer Einkommensschichten aus und stellte sich gegen eine Schwerpunktverlagerung öffentlicher Mittel in den Rüstungsbereich. Stattdessen betonte sie den Anspruch, auf gesellschaftlichen Ausgleich und Friedensorientierung zu setzen. Politik solle nach ihren Worten stärker auf soziale Ausgewogenheit und Konfliktvermeidung ausgerichtet sein.

Bezug zur Gemeinderatswahl und politische Abgrenzung

Mit Blick auf die bevorstehende Gemeinderatswahl in Graz verwies die Bürgermeisterin auf den bisherigen politischen Kurs der Stadtregierung. Dieser sei geprägt von sozialpolitischen Schwerpunkten und einem Fokus auf Beteiligung und Unterstützung. Gleichzeitig warnte sie vor möglichen politischen Veränderungen nach der Wahl. Insbesondere eine Zusammenarbeit konservativer und rechter Kräfte könne aus ihrer Sicht zu Einschnitten im Sozialbereich, Veränderungen bei öffentlichen Einrichtungen sowie einem anderen Umgang mit Umwelt- und Eigentumsfragen führen.

Internationale Themen in der Rede

Auch internationale Konflikte wurden in der Ansprache thematisiert. Die Bürgermeisterin verwies auf verschiedene Krisen- und Kriegsgebiete weltweit und sprach von weitreichenden humanitären Folgen. Dabei kritisierte sie insbesondere die Normalisierung von Kriegsgeschehen und die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Sie betonte zudem, dass politische Positionierungen zu internationalen Konflikten immer wieder zu Kontroversen führten, insbesondere wenn es um Solidaritätsbekundungen gehe.

Abschlusskundgebung und Rahmenprogramm

Die Demonstration endete traditionell mit dem gemeinsamen Singen der „Internationale“. Anschließend findet im Grazer Volkshaus ein Fest statt. Dort wird ein vielfältiges kulturelles Programm mit Musik verschiedener Genres sowie kulinarischen Angeboten geboten. Der Eintritt ist frei, das Programm sollte bis in die Abendstunden andauern.