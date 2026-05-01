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Symbolfoto von 5min.at: Polizisten überprüfen ein Motorrad auf technische Umbauten.
Ein Motorradfahrer war in Graz massiv zu schnell unterwegs.
Graz
01/05/2026
Polizei stoppt Raser

Grazer fuhr über 65 km/h zu schnell: Motorrad sofort beschlagnahmt

Am Freitagvormittag, dem 1. Mai 2026, wurde ein Motorradlenker in Graz-Wetzelsdorf aufgrund einer massiven Geschwindigkeitsüberschreitung angehalten.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(94 Wörter)

Gegen 10:30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Wetzelsdorfer Straße ein Motorradfahrer aufgrund seiner stark überhöhten Geschwindigkeit auf. Er überschritt die im Ortsgebiet erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 65,6 km/h. Der 34-jährige Motorradlenker aus Graz konnte angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. „Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung für das von ihm gelenkte Fahrzeug war. Der 34-Jährige wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Das Motorrad wurde vorläufig beschlagnahmt“, berichtet die Polizei.

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