Grazer fuhr über 65 km/h zu schnell: Motorrad sofort beschlagnahmt

Gegen 10:30 Uhr fiel einer Polizeistreife in der Wetzelsdorfer Straße ein Motorradfahrer aufgrund seiner stark überhöhten Geschwindigkeit auf. Er überschritt die im Ortsgebiet erlaubte Höchstgeschwindigkeit um 65,6 km/h. Der 34-jährige Motorradlenker aus Graz konnte angehalten und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen werden. „Dabei stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung für das von ihm gelenkte Fahrzeug war. Der 34-Jährige wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt. Das Motorrad wurde vorläufig beschlagnahmt“, berichtet die Polizei.