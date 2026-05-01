„Grazer Mitte“ plant temporäre Sperre am Lendkai

Mit einer temporären Straßensperre am Lendkai will die Initiative „Grazer Mitte“ zeigen, wie sich das Grazer Stadtzentrum ohne Durchzugsverkehr verändern könnte. Im Fokus stehen Aufenthaltsqualität, Mobilität und Wirtschaft.

Für den Samstagnachmittag, dem 2. Mai ist eine zeitlich begrenzte Sperre des Lendkais im Bereich vor dem Kunsthaus angekündigt. Zwischen 14 und 17 Uhr soll dort eine öffentliche Veranstaltung stattfinden, bei der der Straßenraum bewusst anders genutzt wird. Die Aktion ist im Umfeld des Lendwirbels angesetzt, aber organisatorisch unabhängig davon.

Demonstration eines alternativen Verkehrskonzepts

Die Initiative „Grazer Mitte“ will mit der Aktion aufzeigen, welche Auswirkungen eine Reduktion des Kfz-Durchzugsverkehrs in der Innenstadt haben könnte. Aus Sicht der Organisatoren könnten dadurch Uferbereiche entlang der Mur stärker für Fuß- und Radverkehr geöffnet werden. Gleichzeitig wird argumentiert, dass eine solche Umgestaltung die Erreichbarkeit des Zentrums nicht einschränken würde, da Zufahrten und Garagen weiterhin genutzt werden könnten.

Einladung zum Austausch vor Ort

Während der geplanten Sperre sollen Besucherinnen und Besucher die Möglichkeit erhalten, den Straßenraum in veränderter Form zu erleben. Geplant ist ein Picknick, bei dem auch Informationen zum Konzept vorgestellt werden. Zudem soll ein Infostand für Gespräche zur Verfügung stehen. Die Initiative richtet sich dabei auch an Anrainerinnen, Anrainer sowie an Wirtschaftstreibende der Umgebung, die sich ein Bild von den vorgeschlagenen Änderungen machen können.

Laufende Verkehrsdebatte

Die Aktion versteht sich als Teil einer länger geführten Diskussion über die Gestaltung des innerstädtischen Verkehrs in Graz. Frühere Vorschläge zur Reduktion des Durchzugsverkehrs entlang der Murkais wurden bereits in der Vergangenheit eingebracht, jedoch bislang nicht umgesetzt.