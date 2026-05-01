Nächstes Burgerlokal in Graz schließt seine Pforten

Das Grazer Burgerlokal "Burger Factory" zieht Konsequenzen und beendet den Betrieb seines zweiten Standorts in der Leonhardstraße. Künftig will sich das Unternehmen wieder voll auf sein Stammhaus konzentrieren.

Mit 1. Mai 2026 hat die „Burger Factory“ ihren Standort in der Leonhardstraße geschlossen. Das gab der Betreiber am Vortag über soziale Medien bekannt. Künftig soll das Geschäft wieder ausschließlich über das ursprüngliche Lokal in der Feuerbachgasse laufen, das bereits seit 2015 besteht. In dem Posting heißt es: „Ab morgen, dem 01.05.2026, konzentrieren wir uns wieder voll und ganz auf unser Stammhaus in der Feuerbachgasse – dort, wo 2015 alles begonnen hat.“ Der zweite Standort war erst im Herbst 2023 eröffnet worden.

Fokus auf Stammhaus in Gries

Als Grund für die Schließung nennt das Unternehmen eine strategische Neuausrichtung. „Deshalb haben wir uns entschlossen den Betrieb in der Leonhardstraße zu beenden und den Standort zu veräußern“, wird erklärt. Ziel sei es, die vorhandenen Ressourcen zu bündeln und das bestehende Konzept weiterzuentwickeln. Dabei soll das Stammhaus künftig noch stärker im Mittelpunkt stehen. „Wir wollen unsere Energie bündeln, unser Herzprojekt weiter ausbauen und euch dort noch mehr Qualität, neue Ideen und ein noch besseres Erlebnis bieten“, so die Betreiber.

Modernisierung geplant

Für das Lokal in der Feuerbachgasse sind zudem Veränderungen angekündigt. Laut Posting wird der Standort in nächster Zeit überarbeitet und optisch erneuert. „Unser Stammhaus wird in nächster Zeit ein kleines Upgrade bekommen – moderner, frischer und natürlich genauso lecker wie ihr es kennt“, heißt es dazu. Abschließend richtet sich das Team an die Gäste des nun geschlossenen Standorts: „Danke an alle, die uns in der Leonhardstraße besucht und unterstützt haben – ihr seid ein großer Teil unserer Reise.“ Künftig werden Kundinnen und Kunden ausschließlich in der Feuerbachgasse 24 empfangen. Weitere Entwicklungen will das Unternehmen nach eigenen Angaben laufend kommunizieren.

Wieder eine Burgerlokal-Schließung in Graz

Erst kürzlich musst zwei weitere Burgerlokale im Grazer Zentrum ihre Schließung bekannt geben. Nach über zehn Jahren gaben die Betreiber Anfang des Jahres bekannt: „Kirby’s American Kitchen“ sperrt mit Ende Jänner zu. Wenige Monate später folgte das Nächste Lokal. „Indie Burger“ in der Grazer Sporgasse schloss mit 1. April seine Pforten. Und nun gesellt sich der „Burger Factory“-Standort als Dritter im Bunde zu seinen Vorgängern dazu.