ME/CFS: KPÖ fordert Pflegegeld-Beratung

Menschen mit ME/CFS sehen sich laut aktuellen Berichten bei Begutachtungsverfahren benachteiligt. Die Grazer KPÖ fordert daher eine eigene Pflegegeld-Beratung in der Steiermark, um Betroffene besser zu unterstützen.

Im Zusammenhang mit der medizinischen Begutachtung von Menschen mit ME/CFS gibt es Kritik an den aktuellen Verfahren. Laut Berichten sollen in Schulungsunterlagen für Gutachter teilweise veraltete Informationen verwendet worden sein, die nicht dem neuesten Stand der Wissenschaft entsprechen. Medienberichte weisen zudem darauf hin, dass in internen Unterlagen Hinweise zu ME/CFS und Post-Covid enthalten sind, die aus fachlicher Sicht nicht mehr aktuell sind. Dies sorgt für Diskussionen über mögliche Nachteile für Betroffene im Verfahren.

Forderung nach Pflegegeld-Beratung

Die Grazer KPÖ fordert vor diesem Hintergrund die Einrichtung einer speziellen Pflegegeld-Beratungsstelle im Rahmen der bestehenden ME/CFS-Ambulanz in der Steiermark. Ziel sei es, Gutachten besser vorzubereiten und Betroffene im Verfahren gezielt zu unterstützen. „Gerade kranke Menschen brauchen Unterstützung und sollen sich nicht für ihre Krankheit rechtfertigen müssen“, betont die Grazer KPÖ-Gemeinderätin Amrei Lässer, selbst Ärztin. Daher sei es wichtig, dass das Land Steiermark im Zuge der ME/CFS Ambulanz eine spezifische Pflegegeldberatung einrichtet. „Diese Beratungsstelle kann dann für die Gutachter sämtlich Unterlagen so aufbereiten, dass aufwendige Einspruchsverfahren und unnötige Kosten für die öffentliche Hand vermieden werden“, so Lässer. Bereits im Februar hat der Grazer Gemeinderat mit breiter Mehrheit vom Land Steiermark die Einrichtung einer solchen Beratungsstelle gefordert.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 08:00 Uhr aktualisiert