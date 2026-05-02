Termine im Mai 2026: Rotes Kreuz ruft zur Blutspende in Graz auf

Im Mai 2026 finden in Graz wieder zahlreiche Blutspendeaktionen an unterschiedlichen Standorten statt. Das Rote Kreuz Steiermark lädt dazu ein, sich Zeit zu nehmen und mit einer Spende einen wichtigen Beitrag zur leisten.

Im Mai 2026 gibt es in Graz wieder zahlreiche Möglichkeiten zur Blutspende.

Im Mai 2026 gibt es in Graz wieder zahlreiche Möglichkeiten zur Blutspende.

Im Mai 2026 gibt es in Graz wieder zahlreiche Möglichkeiten zur Blutspende. Das Rote Kreuz Steiermark ruft die Bevölkerung zur Teilnahme auf, da jährlich rund 50.000 Blutkonserven zur Versorgung von Patientinnen und Patienten benötigt werden. Nur durch regelmäßige Spenden kann die Versorgung im Notfall gesichert werden. Eine Blutspende dauert etwa 30 Minuten und kann im Ernstfall Leben retten.

Zahlreiche Termine im gesamten Stadtgebiet

Im Mai finden in Graz mehrere Blutspendeaktionen an unterschiedlichen Standorten statt – darunter das Styria Media Center, das JUFA Hotel Graz, die TU Graz, der Steirerhof sowie die Landeszentrale des Roten Kreuzes. Auch im LKH-Uniklinikum Graz gibt es einen Termin, ebenso wie mehrere Abend- und Nachmittagsspenden, um möglichst vielen Menschen eine Teilnahme zu ermöglichen.

Breite Versorgung durch die Bevölkerung notwendig

Das Rote Kreuz betont, dass die Versorgung mit Blutkonserven nur durch die Mithilfe der Bevölkerung gewährleistet werden kann. Drei Abnahmeteams sind in der Steiermark täglich im Einsatz, um den Bedarf an lebenswichtigen Blutpräparaten zu decken.

Blutspende-Termine in Graz im Mai 2026 Dienstag, 5. Mai 2026 Styria Media Center, Skyroom, Gadollaplatz 1, 8010 Graz – 10:00–14:00 Uhr

JUFA Hotel Graz, Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz – 16:00–19:00 Uhr Donnerstag, 7. Mai 2026 Technische Universität Graz, Foyer HS BMT, Stremayrgasse 16/EG, 8010 Graz – 11:30–14:00 Uhr

Rot Kreuz-Landeszentrale, Seminarraum 8, Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz – 16:00–19:00 Uhr Dienstag, 12. Mai 2026 JUFA Hotel Graz, Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz – 10:00–13:00 Uhr & 14:00–19:00 Uhr Mittwoch, 13. Mai 2026 Steirerhof, Seminarraum 4. Stock, Jakominiplatz 12, 8010 Graz – 11:00–14:00 Uhr & 15:00–19:30 Uhr Dienstag, 19. Mai 2026 JUFA Hotel Graz, Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz – 16:00–19:00 Uhr Donnerstag, 21. Mai 2026 Rot Kreuz-Landeszentrale, Seminarraum 8, Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz – 16:00–20:00 Uhr Dienstag, 26. Mai 2026 LKH Uniklinikum Graz, Versorgungszentrum VIP Raum 1. OG, Auenbruggerplatz 52, 8036 Graz – 11:00–14:00 Uhr

JUFA Hotel Graz, Seminarraum, Idlhofgasse 74, 8020 Graz – 16:00–19:00 Uhr Donnerstag, 28. Mai 2026 Rot Kreuz-Landeszentrale, Seminarraum 8, Herrgottwiesgasse 281, 8055 Graz – 14:00–19:00 Uhr

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 10:10 Uhr aktualisiert