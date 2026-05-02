Einzigartiger Lehrgang in Graz geht in die nächste Runde

Start der Bewerbung für den Lehrgang Nachhaltigkeitskommunikation und Klimajournalismus an der FH JOANNEUM. Der im deutschsprachigen Raum einzigartige berufsbegleitende Lehrgang startet im Herbst 2026 in die nächste Runde.

Es ist nicht einfach, angesichts der globalen Vielfachkrise den Überblick zu behalten. Die großen Herausforderungen unserer Zeit – Klimakrise und Biodiversitätsverlust – stehen in enger Wechselwirkung mit geopolitischen Konflikten sowie den Umbrüchen der digitalen Transformation. Für Kommunikatoren liegt die große Kunst darin, auch in diesen komplexen Zeiten Vertrauen aufzubauen und Botschaften kompetent, verständlich und verantwortungsvoll zu vermitteln.

Klimajournalismus im Fokus: Bewerbungsstart an der FH JOANNEUM

„Wer über Ereignisse und Entwicklungen berichten möchte und diese kommentiert, braucht ein Grundverständnis und muss wissen, wo er oder sie weitere Informationen beziehen kann“, sagt die bekannte Klimaforscherin und Autorin Helga Kromp-Kolb. „Der Lehrgang Nachhaltigkeitskommunikation und Klimajournalismus vermittelt zum Thema Klimakrise beides. Da dieses Thema sich durch alle Lebens- und Gesellschaftsbereiche zieht, brauchen alle, die dazu kommunizieren, dieses Wissen.“ Helga Kromp-Kolb ist eine der Vortragenden des Lehrgangs Nachhaltigkeitskommunikation und Klimajournalismus, der diesen Herbst zum dritten Mal an der FH JOANNEUM in Graz angeboten wird. Es handelt sich um den einzigen akademischen Lehrgang zu Nachhaltigkeitskommunikation im deutschsprachigen Raum. Der Lehrgang richtet sich an Journalisten ebenso wie an Kommunikatoren und Interessierte aus Politik und Verwaltung, Wissenschaft und Bildung, Kultur, Zivilgesellschaft, NGOs sowie Wirtschaft.

Ausbildung für Klimajournalismus und Nachhaltigkeit

„Unsere Auswahl hochkarätiger Vortragender, die praxisnahe Vermittlung auch schwieriger Themen sowie die persönliche Betreuung – all das verbindet unser Lehrgang zu einem besonderen Lernerlebnis“, sagt Lehrgangsleiter Thomas Wolkinger mit Blick auf die Erfahrungen der ersten beiden Durchgänge. Besonders am Herzen liegen ihm das Fördern neuer Perspektiven und innovativer Lösungsansätze, der interdisziplinäre Austausch sowie das Stärken der Selbstwirksamkeit der Teilnehmenden. Lukas Bayer, Vorstand des Netzwerk Klimajournalismus Österreich, begleitet den Lehrgang seit mehreren Jahren als Vortragender und Mentor. Er sagt: „Die Teilnehmenden arbeiten im Rahmen des Lehrgangs an eigenen Praxisprojekten, in denen sie ihr Wissen unmittelbar anwenden und weiterentwickeln. Die Bandbreite reicht von journalistischen Formaten wie einem Klima-Newsletter oder Podcast bis hin zu Transformationsinitiativen in der eigenen Organisation. Viele gehen am Ende nicht nur mit neuen Kompetenzen, sondern mit einem konkreten Projekt in ihre berufliche Zukunft – oft auch gemeinsam mit gleichgesinnten Mitstreiter:innen.“

Eckdaten Der Lehrgang startet am 21. September 2026 mit einem Online-Onboarding. Die Lehrveranstaltungen finden zwischen 6. Oktober und 3. Juli 2027 statt und umfassen: 25 Präsenztage in Graz

26 Online-Lectures am Mittwochabend

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 11:19 Uhr aktualisiert