Businesslauf sorgt für Umleitungen und Sperren bei Bussen und Bim

Wegen des Raiffeisen-Businesslaufes kommt es am 7. Mai 2026 in Graz am Abend zu umfangreichen Änderungen im öffentlichen Verkehr. Mehrere Buslinien werden umgeleitet, verkürzt oder vorübergehend eingestellt.

Wegen des Raiffeisen-Businesslaufes kommt es am Donnerstag, 7. Mai 2026, in Graz zu zahlreichen Änderungen im öffentlichen Verkehr. Zwischen etwa 18.00 Uhr und 20.45 Uhr werden mehrere Buslinien umgeleitet, gekürzt oder geteilt geführt. Auch die Straßenbahnlinie 1 ist betroffen.

Businesslauf sorgt für Änderungen im Grazer Öffi-Verkehr

Von den Änderungen betroffen sind die Buslinien 30, 31, 39, 41 und 63. Zusätzlich fährt die Ersatzlinie E1 mit erweitertem Streckenverlauf. Besonders im Bereich Geidorf, Universität, Glacisstraße und Hilmteich müssen Fahrgäste mit Einschränkungen rechnen. Die Linie 30 fährt zeitweise auf geänderter Strecke und übernimmt teilweise Aufgaben der Linie 39. Die Linie 31 endet vorübergehend früher, während die Linie 39 nur verkürzt unterwegs ist. Die Buslinien 41 und 63 werden großräumig umgeleitet. Eine genaue Übersicht aller Fahrplanänderungen findest du hier.

Fahrgäste sollten mehr Zeit einplanen

Auch die Straßenbahnlinie 1 kann während der Sperren nicht regulär bis Mariatrost fahren. Sie wird ab der Haltestelle Reiterkaserne zum LKH Med Uni umgeleitet. Zwischen Reiterkaserne und Mariatrost verkehrt dafür die verlängerte Ersatzbuslinie E1. Die Holding Graz empfiehlt Fahrgästen, mehr Zeit einzuplanen und sich vor Fahrtantritt über die aktuellen Verbindungen zu informieren. Nach dem Ende des Businesslaufes sollen die betroffenen Linien ab etwa 20.45 Uhr wieder regulär fahren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 12:33 Uhr aktualisiert