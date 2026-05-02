Wettbewerb in Graz: Wer hat den schönsten Vorgarten?

Die Stadt Graz sucht auch heuer wieder die schönsten gründerzeitlichen Vorgärten in Geidorf, St. Leonhard, Jakomini, Gries und Lend. Bis Mitte Mai können liebevoll gestaltete kleine Grünräume eingereicht werden.

Die Stadt Graz rückt auch heuer wieder die gründerzeitlichen Vorgärten in den Fokus und lädt zum Wettbewerb.

Die Stadt Graz rückt auch heuer wieder die gründerzeitlichen Vorgärten in den Fokus und lädt zum Wettbewerb.

Die Stadt Graz rückt auch heuer wieder die gründerzeitlichen Vorgärten in den Fokus und lädt zum Wettbewerb „Wer ist der Schönste?“ ein. Gesucht werden besonders gepflegte und kreativ gestaltete Vorgärten in den Bezirken Geidorf, St. Leonhard, Jakomini, Gries und Lend, die das Stadtbild prägen und gleichzeitig als kleine grüne Oasen wirken. Teilnahmeberechtigt sind Bewohner dieser Bezirke, die ihren Vorgarten mit bis zu drei Fotos einreichen können. Einsendeschluss ist der 17. Mai, die Einreichung erfolgt per E-Mail an die Stadt Graz (siehe Infobox).

Graz sucht die schönsten Vorgärten

Eine Jury prämiert die drei schönsten Vorgärten. Auf die Gewinner warten eine Plakette sowie ein Buch zur Grazer Vorgartenkultur. Neben der optischen Verschönerung betont die Stadt auch den ökologischen Wert dieser Flächen: Vorgärten tragen zur Kühlung des Stadtklimas bei, fördern die Artenvielfalt und verbessern das Mikroklima in dicht bebauten Gebieten.