Wettbewerb in Graz: Wer hat den schönsten Vorgarten?
Die Stadt Graz sucht auch heuer wieder die schönsten gründerzeitlichen Vorgärten in Geidorf, St. Leonhard, Jakomini, Gries und Lend. Bis Mitte Mai können liebevoll gestaltete kleine Grünräume eingereicht werden.
Die Stadt Graz rückt auch heuer wieder die gründerzeitlichen Vorgärten in den Fokus und lädt zum Wettbewerb „Wer ist der Schönste?“ ein. Gesucht werden besonders gepflegte und kreativ gestaltete Vorgärten in den Bezirken Geidorf, St. Leonhard, Jakomini, Gries und Lend, die das Stadtbild prägen und gleichzeitig als kleine grüne Oasen wirken. Teilnahmeberechtigt sind Bewohner dieser Bezirke, die ihren Vorgarten mit bis zu drei Fotos einreichen können. Einsendeschluss ist der 17. Mai, die Einreichung erfolgt per E-Mail an die Stadt Graz (siehe Infobox).
Graz sucht die schönsten Vorgärten
Eine Jury prämiert die drei schönsten Vorgärten. Auf die Gewinner warten eine Plakette sowie ein Buch zur Grazer Vorgartenkultur. Neben der optischen Verschönerung betont die Stadt auch den ökologischen Wert dieser Flächen: Vorgärten tragen zur Kühlung des Stadtklimas bei, fördern die Artenvielfalt und verbessern das Mikroklima in dicht bebauten Gebieten.
Details zum Wettbewerb
GESUCHT | Sie wohnen in den Bezirken Geidorf, St. Leonhard, Jakomini, Gries und Lend? Sie besitzen einen Vorgarten, der ein kleines blühendes Schmuckkästchen ist? Dann machen Sie mit!
FOTOS | Senden Sie uns max. drei Fotos Ihres Vorgartens, auf denen man diesen in all seinen Facetten gut erkennen kann.
EINSENDESCHLUSS | Bis 17. Mai per Mail an: gruenraum-gewaesser@stadt.graz.at, Betreff „Vorgärten“
PREISE | Die Plätze eins bis drei erhalten eine Gewinner:innen-Plakette und das reich bebilderte Buch Vorgärten.Innenhöfe.Graz, herausgegeben im CLIO-Verlag von Claudia Beiser und Gertraud Prügger, mit Beiträgen von Gertraud Prügger, Astrid M. Wentner, Sanela Pansinger, Petra Kubin, Claudia Beiser, Andrea Hönel, Melitta Fuchs, Helwig Brunner, Oliver Gebhardt, Martin Jury, Oliver Konrad, Immanuel Karner, Catalin Betz und Elisabeth Mitterfellner.