Blick ins All: Hanslmeier präsentiert neues Astronomie-Buch in Graz

Wer behauptet, man könne das Universum nicht zwischen zwei Buchdeckel pressen, der hat wohl noch kein Buch von Arnold Hanslmeier gelesen – jener Astrophysiker, der scheinbar mit Lichtgeschwindigkeit Sachbücher schreibt. „Sonne, Mond und Sterne – Der Himmel über Mitteleuropa“ heißt die neueste Publikation, die gestern im vollbesetzten Gemeinderatssitzungssaal im Rathaus präsentiert wurde.

Sonne, Mond und Sterne: Buchpräsentation von Astrophysiker Arnold Hanslmeier

„Arnold Hanslmeier schafft es, sein Publikum zu begeistern und ihm das Universum in lebendiger Sprache näherzubringen“, betonte Bürgermeisterin Elke Kahr und freute sich, den Wissenschaftler erneut im Rathaus begrüßen zu dürfen. Das neue Buch vermittelt anschaulich die Beobachtung des Nachthimmels und erklärt grundlegende astronomische Phänomene sowie deren physikalische Hintergründe und das so verständlich, dass auch Leserinnen und Leser ohne Vorkenntnisse einen Zugang finden. Auch der ehemalige TU-Rektor Hans Sünkel und Peter Riedler, Rektor der Universität Graz, würdigten den Autor mit lobenden Worten. „Große Wissenschaftler zeichnet aus, dass sie Dinge gut erklären können. Diese Fähigkeit hat Arnold Hanslmeier bewiesen, – in der Didaktik, in Literatur, Kinderbüchern, wissenschaftlichen Publikationen oder als Vorstandsmitglied der Urania Graz“, so Riedler.

Ein Streifzug durch das Universum

Im Gespräch mit ORF-Steiermark Moderator Werner Rannacher spannte Hanslmeier einen weiten Bogen: von der Faszination des Mondes über Fragen nach Sonnen- und Mondfinsternissen, die Entstehung von Polarlichtern oder der aktuellen Mondmission Artemis. Das Buch selbst ist reich bebildert mit eindrucksvollen Aufnahmen des Nachthimmels, die unter anderem in privaten Sternwarten in der Obersteiermark entstanden sind. Zu sehen sind etwa der Mondkrater Plato mit seinem Durchmesser von 120 Kilometern, eine Sonnenfinsternis auf Jupiter, Kometen oder detailreiche Sonnenaufnahmen. Zum Abschluss widmete sich Hanslmeier den Fragen aus dem Publikum: Woher kommt das Gold auf der Erde? Wie entsteht Kernfusion? Und: Könnte die Erde von einem schwarzen Loch verschluckt werden? Zu Letzterem gibt der Astrophysiker übrigens Entwarnung. Das und vieles mehr gibt es im neuen Buch nachzulesen.