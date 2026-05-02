Warum diese Grazer Traditionskonditorei seit 100 Jahren begeistert

Ein Familienbetrieb, der Generationen verbindet: Die traditionsreiche Konditorei Philipp in der Grazer Krenngasse blickt heuer auf 100 Jahre zurück. Im Interview mit 5 Minuten erzählt Lilli Philipp, wie alles begann, was Kundinnen und Kunden heute lieben und warum echte Klassiker niemals aus der Mode kommen.

©Konditorei Philipp | Die Konditorei Philipp in der Grazer Krenngasse schreibt 100-jährige Geschichte.

Traditionsbäckerei blickt auf 100-jährige Geschichte zurück

Zur Geschichte des Unternehmens sagt sie: „Gegründet wurde das Unternehmen im Februar 1926 von meinem Großvater Hugo Philipp, da wurden hauptsächlich Strudel, Striezel und Krapfen verkauft. Eine Klingel an der Hausmauer erinnert daran, dass dies über das Fenster verkauft wurde oder in diverse Betriebe zugestellt wurde.“ Nach dem frühen Tod des Gründers führte die Familie den Betrieb weiter: „Er verstarb sehr früh, daher konnte mein Vater Wolfgang Philipp mit seiner Mutter Josefine den Betrieb nach Abschluss seiner Ausbildung weiterführen. Im Zuge der Ausbildung lernte er meine Mutter Margaretha kennen. Mit ihr gemeinsam hat er ‚Philipp‘ zu einer Institution ausgebaut.“

Über Verkaufsschlager, Klassiker und Co.

Heute steht Lilli Philipp selbst an der Spitze: „Seid mittlerweile 40 Jahren arbeite ich im Betrieb und führe diesen seit 2018.“ Besonders prägend ist das Eisangebot: „Seid jeher ist das Speiseeis ein wichtiger Bestandteil (auch mein Großvater ist schon mit dem Eiswagen ausgefahren), und unser Sorbettofruchteis ist im jedem Fall ein Renner.“ Gefragt nach den Verkaufsschlagern heißt es klar: „Eis, Tortenstücke und Törtchen, Schokolade“. Ihr persönlicher Favorit? „Mohn-Topfentorte“. Und auch beim Frühstück und Nachmittagskaffee gibt es klare Empfehlungen: „Ein guter Espresso zum Frühstück und am Nachmittag und unser Plunderkipferl, der Vorgänger beim Croissant.“ Tradition und Moderne gehen dabei Hand in Hand. „Beides hat seinen Wert, einige Kunden lieben Klassiker wie Marzipankartoffel andere kommen weil wir eine sehr große Auswahl an glutenfreien Produkten haben und das auch zum Frühstück anbieten.“

Traditionsbäckerei verzichtet bewusst auf zuckerfrei

Auch vegane Optionen finden sich im Sortiment: „Vegan ist natürlich auch immer ein Thema, das verwöhnen wir mit Torte, Pralinen und Eis.“ Bewusst verzichtet man hingegen auf komplett zuckerfreie Produkte: „Zuckerreduziert ja, zuckerfrei nein, da die Austauschstoffe nicht besonders gesund sind und mir dieses Thema wichtig ist.“ Qualität steht im Fokus: „Daher verwenden wir auch nur Biomehl und Milch vom Martin, da weiß ich wo es her kommt.“

Kuchen erfreut sich bei allen Generationen großer Beliebtheit

Wie hat sich die Nachfrage verändert? „Wir sind eine reine Konditorei, das heißt Semmeln haben wir zwar zum Frühstück vor Ort, doch ein frisches Croissant ist eher ein Thema. Kuchen und Torten holt jede Generation ab, Großteils um daheim zu genießen.“ Besonders beliebt ist auch der Gastgarten: „Wir haben einen wunderschönen großen Gastgarten und da genießt jedes Alter einen Eisbecher oder mal einen Spritz.“ Die Kundschaft ist bunt gemischt: „Da am Wochenende alle Generationen Zeit haben, ist es sehr gemischt. Unter der Woche sind es eher Senioren am Vormittag und Familien am Nachmittag.“

Momente, die besonders in Erinnerung blieben

Was bleibt nach so vielen Jahren besonders in Erinnerung? Für Lilli Philipp sind es die kleinen, echten Momente, wie sie exklusiv gegenüber 5 Minuten berichtet: „Herzliche Geburtstagsfeiern wo ich mit Kindern gemeinsam gebacken habe. Das erste Eis: Kleine Kinder, die zum ersten Mal ein Eis probieren dürfen und sich darin verlieben.“ Aber auch persönliche Entwicklungen prägen den Alltag: „Jugendliche, die ihren ersten Arbeitstag im Leben bei mir beginnen. Ein schönes Lächeln meiner Senioren, wenn man sie nach ihrem Befinden fragt.“ Und nicht zuletzt das Team: „Mitarbeiter, die mit einem durch schwierige Situationen gehen und die Konditorei auch als ihr zuhause sehen. Lange Wegbegleiter, die auch mal einen persönlichen Touch ins Team bringen.“ Ein Jahrhundert später ist die Konditorei Philipp damit weit mehr als nur ein Ort für süße Köstlichkeiten – sie ist ein Stück gelebte Grazer Geschichte.