„Schwanger“ trifft „Sauna“: So entsteht seit 30 Jahren Theater in Echtzeit

Eine besondere Show steht bevor: Das Grazer Improtheater TiB feiert 30 Jahre „MONTAG“ und könnte damit sogar die große Bühne im Orpheum erobern. Ein Abend voller Überraschungen ist garantiert.

Im Grazer Orpheum wird am 11. Mai 2026 ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: 30 Jahre „MONTAG. Die improvisierte Show“. Was einst klein begann, hat sich zu einer echten Institution entwickelt – mit mittlerweile rund 1000 gespielten Vorstellungen. Das Konzept ist dabei so einfach wie unberechenbar: Jede Vorstellung entsteht live, ohne Skript und ohne Netz. Seit drei Jahrzehnten liefern die Spielerinnen und Spieler des Theater im Bahnhof gemeinsam mit Musikerinnen und Musikern jede Woche neue Geschichten: spontan, überraschend und nie wiederholbar.

Aus Inputs des Publikums entstehen Szenen

Ein entscheidender Teil des Erfolgs kommt dabei aus dem Publikum selbst. Dessen Zurufe und Ideen prägen den Abend maßgeblich. Besonders oft haben sich dabei Begriffe wie „Schwanger“ oder „Sauna“ als kreative Ausgangspunkte für Szenen durchgesetzt. Aus diesen Vorgaben entstehen Momente, die von humorvoll bis berührend reichen – von schrägen Liedern über politische Tanzeinlagen bis hin zu leisen, intensiven Szenen. Gerade diese Unvorhersehbarkeit macht den Reiz aus: „Die Energie des Publikums, die Richtung Bühne fließt, schafft die Magie des Wochenanfangs“, heißt es aus dem Ensemble.

Jubiläumsshow im großen Stil

Zum Jubiläum soll nun besonders groß gedacht werden, vielleicht sogar buchstäblich: Die Frage steht im Raum, ob die große Bühne im Orpheum bespielt werden kann. Unterstützt wird der Abend von einer erweiterten Besetzung mit zahlreichen Musikerinnen und Musikern. Die Veranstalter laden das Publikum ausdrücklich ein, Teil dieses besonderen Abends zu werden: Denn erst durch seine Ideen entsteht die Show überhaupt. Oder, wie es treffend heißt: Über Improvisation kann man nicht lange sprechen, man muss sie erleben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.05.2026 um 15:54 Uhr aktualisiert