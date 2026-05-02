Zwei Grazer unter Europas Besten: Top-Platzierungen bei Fotografie-Awards

Großer Erfolg für die steirische Kreativszene: Bei den FEP Awards 2026 schaffen es zwei Grazer Fotografen in die europäische Spitze. Besonders in der Kategorie „Digitally Created“ sorgt das für Aufmerksamkeit.

Die Stadt Graz rückt erneut ins Zentrum der internationalen Fotoszene: Bei den FEP Awards 2026, die als Europameisterschaft der Berufsfotografie gelten, konnten sich zwei Künstler aus der steirischen Landeshauptstadt unter den besten Zehn Europas platzieren. In der Kategorie „Digitally Created“ erreichte Michael Schnabl den vierten Platz und ist damit der bestplatzierte österreichische Teilnehmer. Verena Panzitt folgt auf Rang zehn. Beide sind die einzigen Vertreter aus Österreich in dieser Kategorie und stammen aus derselben Stadt.

Wichtige Auszeichnung der Branche

Vergeben werden die Awards von der Federation of European Photographers (FEP), die jährlich herausragende Leistungen in unterschiedlichen fotografischen Bereichen würdigt. Dass gleich zwei Top-Platzierungen aus Graz kommen, wird als starkes Zeichen für die Qualität und Entwicklung der regionalen Szene gewertet.

Erfolg mit digitaler und klassischer Fotografie

Für Michael Schnabl ist es bereits der zweite große Erfolg in Folge: Nach Platz zehn im Vorjahr konnte er sich heuer deutlich verbessern. Mehrere Einzelauszeichnungen trugen zu seiner starken Gesamtwertung bei. Inhaltlich bewegt sich seine Arbeit zwischen klassischer Fotografie und digitalen Bildwelten, wobei er besonders die Verbindung von realen Aufnahmen mit KI-Elementen weiterentwickelt. Auch Verena Panzitt zählt seit Jahren zu den etablierten Namen der Branche. Neben ihrer aktuellen Platzierung bei den FEP Awards konnte sie zuletzt auch bei internationalen Wettbewerben überzeugen. Ihre Arbeiten verbinden fotografische Präzision mit gesellschaftlichen Themen und nutzen digitale Technologien gezielt zur Umsetzung persönlicher Projekte.