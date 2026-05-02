„Er schläft nicht, er ruht“: Waldbrandeinsatz in Eisbach-Rein fordert alles

Wo der Wald brennt, zählt jede Stunde: Ein Mitglied des KHD-Waldbrandzugs 44 aus Deutschlandsberg war tagelang im Einsatz in Eisbach-Rein. Zwischen Glutnestern, Steilhängen und Erschöpfung bleibt vor allem eines: Zusammenhalt.

„Er schläft nicht, er ruht.“ Dieser Satz aus dem Einsatzbericht bringt auf den Punkt, was viele Feuerwehrkräfte derzeit im Waldbrandgebiet in Eisbach-Rein erleben. Seit Tagen kämpfen sie im steilen Gelände gegen tief im Boden verborgene Glutnester. Auch die Vorbereitung auf einen solchen Einsatz beginnt lange vor dem eigentlichen Ausrücken.

Feuerwehrleute Tag und Nacht im Einsatz

Bereits am Dienstag erfolgt die Bereitschaftsabfrage. Alles muss organisiert werden – Familie, Arbeitgeber, Ausrüstung. Danach geht es oft noch einmal in die Arbeit, bevor am nächsten Tag der Einrückbefehl folgt. Am Einsatzort angekommen, ist die Lage klar definiert, aber alles andere als einfach. „Am Einsatzort Befehlsausgabe für die Nachtschicht: Glutnester aufspüren, ausgraben und ablöschen“, heißt es in einem Posting der Feuerwehr Stainz. Doch was sich nüchtern liest, bedeutet in der Realität stundenlange körperliche Schwerstarbeit im unwegsamen Gelände.

Kameradschaft wird zur wichtigsten Stütze

Mit Einbruch der Dunkelheit verändert sich die Situation dramatisch. „Die Sonne geht unter. Und plötzlich ist alles anders. Dunkelheit. Steiles, unbekanntes Gelände. Lose Steine.“ Orientierung gibt es kaum noch, nur Taschenlampen und vereinzelt der Mond. Die Arbeit findet dort statt, wo keine Flammen mehr sichtbar sind, aber Gefahr weiterhin im Boden steckt. „Kein Rauch, den man sieht. Keine Flammen, die lodern. Nur unsichtbare Glut unter der Oberfläche.“ Jeder Schritt muss sitzen, denn das Gelände ist anspruchsvoll und gefährlich. Der körperliche Einsatz ist enorm. „Die Kondition am Limit. Die Knie melden sich. Und trotzdem: er geht nie allein“, steht in dem emotionalen Posting der Feuerwehr Stainz. Kameradschaft wird in diesen Momenten zur wichtigsten Stütze. Warnrufe und gegenseitige Hilfe gehören zum Alltag im Einsatzgebiet.

„Er schläft nicht, er ruht nur“

Auch die Technik spielt eine Rolle, wenn auch unterstützend aus der Distanz. Funk, Koordination und Drohnenarbeit ergänzen die Bodenkräfte. Trotzdem bleibt die Hauptarbeit bei den Einsatzkräften im Gelände. Zwischen den intensiven Phasen gibt es nur kurze Ruhepausen. „Irgendwann, beim Wechsel zur nächsten Stelle: kurz hinsetzen im Fahrzeug. Nur für einen Moment. Augen zu. Er schläft nicht, er ruht nur. Weil es gleich wieder weitergeht.“ Am Ende des Tages steht ein weiterer Kraftakt bevor: „Zum Schluss erneut steil hinauf – über 300 Grad unter den Füßen.“ Trotz Erschöpfung bleibt das gemeinsame Ziel im Fokus. „Er ist müde und erschöpft. Aber alle gehen nochmal. Gemeinsam.“

Statt Erholung wartet der Alltag

Der Moment des Sonnenaufgangs wird dabei zu einem besonderen Punkt im Einsatz: „Und dann: Sonnenaufgang. Ein kurzer Moment, der in Erinnerung bleibt. Alle unverletzt.“ Nach der Rückkehr ins Rüsthaus folgt die erste Entlastung: Kaffee, Kuchen, Kameradschaft, Nachbesprechung. Doch der Einsatz endet nicht sofort. Der Alltag wartet bereits wieder – mit Arbeit, Müdigkeit und Verantwortung. Was bleibt, ist ein Gefühl, das viele Einsatzkräfte teilen: geholfen zu haben, Teil eines großen Ganzen gewesen zu sein. Und die Bereitschaft, jederzeit wieder auszurücken – freiwillig.