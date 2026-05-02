Unfall in Graz: Radfahrer (77) übersieht „Halt“ – schwere Kopfverletzung

Am Samstagvormittag, 2. Mai 2026, kam es zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer (77) und der Lenkerin (17) eines Motorrades in Graz-Liebenau. Dabei wurde der 77-Jährige schwer am Kopf verletzt.

Kurz vor 10.30 Uhr fuhr die 17-jährige Motorradlenkerin aus dem Bezirk Leibnitz auf der Neudorfer Straße in Richtung Murfelder Straße. Als sie die Eichbachgasse geradeaus überqueren wollte, fuhr der 77-jährige Grazer plötzlich mit seinem Fahrrad in die Kreuzung ein. Er dürfte das Verkehrszeichen „Halt“ übersehen haben. Daraufhin kam es im Kreuzungsbereich zu einer Kollision zwischen dem 77-Jährigen und dem Motorrad.

77-Jähriger trug keinen Helm

Dabei kam der Mann zu Sturz. Er trug keinen Helm und dürfte unter anderem eine schwere Kopfverletzung erlitten haben. Das Rote Kreuz brachte den Mann ins LKH Graz, wo er stationär aufgenommen wurde. Die 17-Jährige und ihre Beifahrerin (16) konnten einen Sturz nach der Kollision vermeiden. Sie erlitten Prellungen und musste keine weitere ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Hinweise auf eine Alkoholisierung lagen bei beiden Unfalllenkern nicht vor.