GAK feiert klaren 4:0-Sieg gegen WSG Tirol

Wichtiger Erfolg im Abstiegskampf: Der GAK besiegt beim Heimspiel in Graz die WSG Tirol deutlich. Trotz weniger Chancen zeigen sich die Grazer eiskalt vor dem Tor.

Am heutigen Samstag, dem 2. Mai 2026 traf der GAK in der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf die WSG Tirol. Anpfiff gab es um 17 Uhr im Liebenauer Stadion. Die WSG Tirol erwischte den besseren Start und kam früh zu guten Möglichkeiten, konnte diese jedoch nicht nutzen. Der GAK zeigte sich hingegen von Beginn an effizient und ging mit der ersten echten Chance in Führung. Noch vor der Pause legten die Grazer nach und stellten auf 2:0.

Vorentscheidung nach der Pause

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielverlauf: Tirol blieb bemüht, doch erneut traf der GAK. Mit dem dritten Tor kurz nach Wiederbeginn war die Partie praktisch entschieden. In der Schlussphase machten die Hausherren schließlich alles klar und erhöhten auf 4:0.

Grosse als Matchgewinner

Mann des Spiels war Mark Grosse, der gleich doppelt traf. Die weiteren Treffer erzielten Jacob Italiano und Christian Lichtenberger. Insgesamt nutzte der GAK seine Chancen konsequent und ließ dem Gegner kaum mehr eine Möglichkeit zurück ins Spiel zu finden.

Wichtige Punkte im Abstiegskampf

Mit dem deutlichen Heimsieg beendet der GAK seine sieglose Phase und verschafft sich Luft im Tabellenkeller. Die WSG Tirol hingegen verpasst einen wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt und bleibt weiter unter Druck.