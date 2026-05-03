HSG Holding Graz muss bittere 21:23-Niederlage einstecken

Die HSG Holding Graz ist mit einer Niederlage in die Abstiegsrunde gestartet. Beim Auswärtsspiel in Hollabrunn mussten sich die Grazer knapp mit 21:23 geschlagen geben.

Die HSG Holding Graz hat zum Auftakt der Abstiegsrunde eine knappe Niederlage hinnehmen müssen. Auswärts in Hollabrunn verloren die Grazer mit 21:23 und starten damit mit einem Rückschlag in die entscheidende Saisonphase. Die Partie verlief lange ausgeglichen, beide Teams lieferten sich von Beginn an ein intensives Duell ohne klare Vorteile. Graz stand defensiv stabil, ließ im Angriff jedoch einige Chancen ungenutzt und ging mit einem knappen 10:11-Rückstand in die Halbzeitpause.

21:23 Niederlage in Hollabrunn

Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gastgeber den besseren Start und nutzten eine längere torlose Phase der HSG konsequent zur 14:10-Führung. Die Grazer kämpften sich jedoch zurück ins Spiel und gingen zwischenzeitlich sogar mit 21:19 in Führung. In der Schlussphase kippte die Begegnung erneut: mehrere Zeitstrafen brachten die HSG in Unterzahl, wodurch Hollabrunn wieder herankam und kurz vor Schluss den entscheidenden Treffer erzielte. Mit der 21:23-Niederlage rutscht die HSG Holding Graz auf den letzten Tabellenplatz. Bereits in den kommenden Tagen wartet ein dichtes Programm mit zwei weiteren Spielen.