Der SK Puntigamer Sturm Graz steht am Sonntag in der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga vor einem echten Spitzenspiel: Um 17 Uhr gastieren die Grazer beim FC Red Bull Salzburg. Das Duell verspricht nicht nur sportliche Spannung, sondern auch eine besondere Ausgangslage mit mehreren interessanten Serien.

Kracher in Runde 30: Sturm Graz gastiert beim Tabellenrivalen Salzburg

Sturm ist seit fünf direkten Duellen gegen Salzburg ungeschlagen – eine Serie, die es in der Red-Bull-Ära bisher noch nie gegeben hat. Auch die jüngsten Auftritte in der Mozartstadt sprechen für die Grazer: Salzburg verlor die letzten beiden Heimspiele gegen Sturm. Zudem reisen die Steirer mit viel Selbstvertrauen an, denn sie sind aktuell seit zehn Ligaspielen ungeschlagen – der beste Wert der Bundesliga. Ein besonderer Blick gilt Topscorer Otar Kiteishvili, der mit 14 Treffern die Torschützenliste anführt. Gleichzeitig überzeugt Sturm vor allem defensiv: Bereits elf Mal blieb das Team in dieser Saison ohne Gegentor, kein anderes Team der Liga kommt auf mehr „Zu-Null“-Spiele. Sportlich ist also alles angerichtet für ein hochklassiges Duell, das auch von den Fans intensiv begleitet wird. Zahlreiche Anhänger reisen per Sonderzug nach Salzburg und sorgen für entsprechende Unterstützung im Stadion. Der rund 25-minütige Fußweg zum Stadion ist bereits eingeplant, ebenso ein dicht getaktetes Reise- und Rückreiseprogramm am Spieltag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.05.2026 um 10:12 Uhr aktualisiert