Schwerer Unfall nach Motorrad-Überholmanöver fordert zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am 2. Mai 2026 auf der L127 kollidierten zwei Motorräder bei einem Überholvorgang, wobei es auch zu einem Zusammenstoß mit einem Pkw kam. Der schwere Unfall forderte zwei Verletzte.

Das letzte überholende Motorrad kollidierte mit einem entgegenkommenden Motorrad und in weiterer Folge auch seitlich mit dem Pkw. Beide Motorradlenker kamen zu Sturz.

Das letzte überholende Motorrad kollidierte mit einem entgegenkommenden Motorrad und in weiterer Folge auch seitlich mit dem Pkw. Beide Motorradlenker kamen zu Sturz.

Vier Motorräder fuhren am Nachmittag des 2. Mai 2026 hinter einem Pkw auf der L127 im Gemeindegebiet von Wienerwald (Bezirk Mödling/Niederösterreich) in Richtung Osten und überholten diesen. Das letzte überholende Motorrad kollidierte mit einem entgegenkommenden Motorrad und in weiterer Folge auch seitlich mit dem Pkw. Beide Motorradlenker kamen zu Sturz.

Schwerer Unfall forderte zwei Verletzte

Der Lenker des überholenden Motorrades, ein 34-jähriger Mann aus Graz, erlitt Verletzungen leichten Grades. Die entgegenkommende Motorradlenkerin, eine 55-jährige Frau aus dem Bezirk Baden, erlitt Verletzungen schweren Grades. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Der 79-jährige Pkw-Lenker aus Wien blieb unverletzt. Für die Dauer der Versorgung der Verletzten und der Räumung der Unfallstelle durch die Feuerwehr musste die L127 gesperrt werden.