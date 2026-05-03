117 Jahre SK Sturm Graz: Fanmarsch auf den Plabutsch

Zum 117. Geburtstag des SK Sturm Graz stand der Zusammenhalt der schwarz-weißen Familie im Mittelpunkt. Rund 1.700 Fans machten sich gemeinsam auf den Weg zum Plabutsch.

Der SK Sturm Graz hat sein 117-jähriges Bestehen mit einem besonderen Fanmarsch auf den Plabutsch gefeiert. Rund 1.700 Anhängerinnen und Anhänger versammelten sich am Vormittag beim Freizeitparkstadion Thal und machten sich gemeinsam auf den Weg zum Fürstenstand.

117 Jahre SK Sturm Graz: Gipfelsturm auf den Plabutsch

Am Ziel angekommen, erwartete die Sturmfamilie ein buntes Programm mit Ansprachen, Ehrungen langjähriger Mitglieder sowie einer Autogrammstunde mit Spielern der Kampfmannschaft. Auch für Kinder gab es zahlreiche Attraktionen wie Hüpfburg, Zaubershow und Mitmachstationen. Die Feier stand ganz im Zeichen von Zusammenhalt, Tradition und der engen Verbundenheit zwischen Verein und Fans. Nach einem gelungenen Nachmittag am Gipfel traten die Teilnehmer wieder gemeinsam den Rückweg an.