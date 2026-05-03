Jetzt mitmachen: Gemeinde Gratkorn sucht Darsteller für Film

Für einen geplanten Imagefilm ruft die Gemeinde derzeit zur Teilnahme auf. Gesucht werden konkret „3 Seniorinnen und Senioren (2 Damen und 1 Herr, bis ca. 75 Jahre)“, die Teil des Projekts werden möchten. Vorkenntnisse sind dabei nicht erforderlich: „Die Mitwirkenden sprechen im Film jeweils einen kurzen Satz“, heißt es in dem Aufruf. Ziel ist es, die Gemeinde authentisch und persönlich zu präsentieren. Interessierte oder Personen, die jemanden vorschlagen möchten, können sich noch bis 15. Mai per E-Mail bei der Gemeinde melden. Der Dreh des Imagefilms ist für Juni geplant.