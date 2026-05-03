HSG Graz unter Druck: Heimspiel soll Wende bringen

Während sich die Grazer Handballer nach einem engen Fight im Hexenkessel Hollabrunn mit 21:23 geschlagen geben mussten, feierten die Tiroler am vergangenen Freitag einen starken 37:35-Heimerfolg über Bregenz Handball und sicherten sich damit zwei wichtige Punkte für eine komfortable Ausgangslage in der nächsten Runde. „Leider ist es uns nicht gelungen, im Hexenkessel Hollabrunn zu gewinnen. Wir haben den Start in die zweite Hälfte verpasst, es aber dann geschafft, das Spiel zu unseren Gunsten zu drehen. Das Glück war in den letzten Spielminuten jedoch nicht auf unserer Seite, und uns sind Fehler passiert. Am Ende ist es eine bittere Niederlage, die wir so schnell wie möglich wieder gut machen möchten“, so HSG-Kapitän Lukas Schweighofer.

„Stehen bereits ein wenig unter Zugzwang“

Die Chance dazu hat man nun im Heimspiel am Dienstag, ehe es drei Tage später, am Samstag, zu Bregenz Handball geht. „Schwaz hat seine Pflicht erfüllt und ist zu Hause mit zwei Punkten in das Play-off gestartet. Wir erwarten am Dienstag ein schweres Spiel, in dem wir bereits ein wenig unter Zugzwang stehen. Mit unseren Fans im Rücken sind wir davon überzeugt, das Spiel für uns zu entscheiden und die ersten Punkte zu holen“, so der Kapitän. Das Spiel startet um 19 Uhr.