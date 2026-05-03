Darum kam es am Sonntag zu einem Einsatz am Grazer Hauptplatz

Sonntagnachmittag, 3. Mai 2026, kam es auf dem Grazer Hauptplatz zu einer Kollision zwischen einem E-Scooter-Lenker und einer Fußgängerin. Die Frau wurde verletzt. Der bislang unbekannte Lenker entfernte sich nach dem Vorfall.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen beziehungsweise nach dem E-Scooter-Lenker nach einem Unfall am Grazer Hauptplatz.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen beziehungsweise nach dem E-Scooter-Lenker nach einem Unfall am Grazer Hauptplatz.

Gegen 14.15 Uhr war eine 54-jährige Grazerin im Bereich des Hauptplatzes, hinter der Trafik beim Standplatz Nummer 8, zu Fuß unterwegs, als sie von einem bislang unbekannten E-Scooter-Lenker von hinten erfasst und zu Boden gestoßen wurde. Durch den Sturz erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie wurde vom Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert und dort ambulant behandelt. Der E-Scooter-Lenker hielt zunächst an der Unfallstelle an, entfernte sich jedoch in weiterer Folge ohne Austausch seiner Daten in unbekannte Richtung.

E-Scooter-Lenker gesucht

Die Polizei ersucht den beteiligten E-Scooter-Lenker, sich zu melden. Ebenso werden Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Lenkers geben können, gebeten, sich mit der Verkehrsinspektion 1 des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 059133-65-4110 in Verbindung zu setzen.