Darum kam es am Sonntag zu einem Einsatz am Grazer Hauptplatz
Sonntagnachmittag, 3. Mai 2026, kam es auf dem Grazer Hauptplatz zu einer Kollision zwischen einem E-Scooter-Lenker und einer Fußgängerin. Die Frau wurde verletzt. Der bislang unbekannte Lenker entfernte sich nach dem Vorfall.
Gegen 14.15 Uhr war eine 54-jährige Grazerin im Bereich des Hauptplatzes, hinter der Trafik beim Standplatz Nummer 8, zu Fuß unterwegs, als sie von einem bislang unbekannten E-Scooter-Lenker von hinten erfasst und zu Boden gestoßen wurde. Durch den Sturz erlitt die Frau leichte Verletzungen. Sie wurde vom Roten Kreuz in das LKH Graz eingeliefert und dort ambulant behandelt. Der E-Scooter-Lenker hielt zunächst an der Unfallstelle an, entfernte sich jedoch in weiterer Folge ohne Austausch seiner Daten in unbekannte Richtung.
E-Scooter-Lenker gesucht
Die Polizei ersucht den beteiligten E-Scooter-Lenker, sich zu melden. Ebenso werden Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Lenkers geben können, gebeten, sich mit der Verkehrsinspektion 1 des Stadtpolizeikommandos Graz unter der Telefonnummer 059133-65-4110 in Verbindung zu setzen.
Personenbeschreibung
Beschreibung des Lenkers: Ca. 170–185 Zentimeter groß, schulterlange, schwarze, zu einem Pferdeschwanz gebundene Haare, dunklerer Hauttyp, bekleidet mit einem weißen, langärmeligen Sweatshirt, sprach mit heimischem Akzent.
Beschreibung der Begleitperson: Lange, gewellte schwarze Haare, ebenfalls dunklerer Hauttyp, dunkelblau-gelbes, langärmeliges Oberteil.