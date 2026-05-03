Last-Minute-Tor bringt Sturm Graz die Spitze zurück

In einem intensiven Schlagerspiel der Meistergruppe sichert sich Sturm Graz in letzter Minute einen Punkt bei Salzburg und übernimmt damit vorerst die Tabellenführung.

Titelverteidiger SK Sturm Graz hat im direkten Duell mit FC Red Bull Salzburg Moral bewiesen und sich spät belohnt. In einem umkämpften Spiel retteten sich die Grazer dank eines Treffers in der Nachspielzeit zu einem 1:1 und bleiben damit weiterhin ungeschlagen. Die Salzburger hatten zuvor lange wie der Sieger ausgesehen, mussten sich am Ende aber erneut mit einem Remis zufriedengeben. Damit setzt sich auch die Serie ohne vollen Erfolg gegen Sturm fort.

Salzburg lange tonangebend

Die Hausherren erwischten den besseren Start und bestimmten über weite Strecken der ersten Hälfte das Geschehen. Früh erspielten sie sich mehrere Möglichkeiten und gingen nach rund 20 Minuten verdient in Führung. Auch danach blieb Salzburg die aktivere Mannschaft, ließ jedoch weitere Chancen ungenutzt. Sturm fand offensiv nur selten Lösungen und kam lediglich vereinzelt gefährlich vor das Tor.

Vergeben Chancen rächen sich

Nach der Pause bot sich den Salzburgern mehrfach die Gelegenheit, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Doch die nötige Konsequenz im Abschluss fehlte, wodurch die Gäste im Spiel blieben. Mit fortlaufender Spielzeit wurde die Begegnung offener, auch weil Sturm mehr Risiko ging und versuchte, den Druck zu erhöhen. Salzburg verpasste es, den Sack zuzumachen – ein Umstand, der sich am Ende rächen sollte.

Joker sorgt für späte Wende

In der Schlussphase zahlten sich Wechsel der Grazer aus. Ein später Angriff führte schließlich zum Ausgleich, als ein Joker im Strafraum die sich bietende Chance nutzte und zum 1:1 traf. Kurz darauf jubelten die Salzburger zwar über einen vermeintlichen Siegtreffer, dieser wurde jedoch nach Überprüfung aberkannt. Somit blieb es beim Unentschieden, das Sturm die Tabellenführung einbringt und die Spannung im Titelrennen weiter erhöht.