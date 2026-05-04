Neue Baustellen in Graz: Wo Autofahrer jetzt Zeit verlieren

Der Verkehr in der steirischen Landeshauptstadt bleibt angespannt. Mit Beginn der neuen Woche treffen gleich mehrere Bauprojekte und Wartungsarbeiten aufeinander, die den Verkehrsfluss spürbar bremsen. Besonders betroffen sind stark frequentierte Hauptverbindungen, die täglich von tausenden Autofahrern genutzt werden.

Sperren und Verkehrsverzögerungen

Ein wesentlicher Faktor sind nächtliche Sperren auf zentralen Verkehrsachsen. Der Südgürtel-Tunnel in Richtung Puntigam wird in der Nacht von 6. auf 7. Mai zwischen 19.30 und 5 Uhr vollständig gesperrt. In Fahrtrichtung St. Peter erfolgt eine weitere Sperre in der Nacht von 11. auf 12. Mai, ebenfalls in den Nachtstunden. Auch der Grabengürtel ist betroffen: Hier kommt es in der Nacht von 7. auf 8. Mai zwischen 18.30 und 5:00 Uhr zu einer Totalsperre in beide Richtungen. Die Arbeiten dienen der Reinigung und Wartung, führen jedoch zu Umleitungen und können sich auf den Frühverkehr auswirken.

Großbaustellen bremsen den Verkehr im Alltag

Noch stärker ins Gewicht fallen die zahlreichen Dauerbaustellen im Stadtgebiet. In der Elisabethinergasse wird zwischen Rösselmühlgasse und Prankergasse eine umfassende Umgestaltung durchgeführt. Neben einer neuen Bushaltestelle werden auch Leitungen neu verlegt. Es gilt eine Einbahnregelung in Richtung Norden, während der Verkehr in Richtung Süden über die Prankergasse und Idlhofgasse umgeleitet wird. Die Arbeiten dauern bis zum 30. Oktober, ein sehr hohes Stauaufkommen gilt als wahrscheinlich. Auf der Puntigamer Straße zwischen Puntigamer Brücke und Herrgottwiesgasse kommt es durch Leitungsverlegungen zu Fahrstreifenzusammenlegungen. Pro Richtung bleibt nur ein Fahrstreifen bestehen, zusätzlich finden Arbeiten im Kreuzungsbereich teilweise nachts statt. Auch hier wird bis zum 30. Oktober gearbeitet. In der Hilmteichstraße ist der stadteinwärts führende Fahrstreifen im Abschnitt Mariatroster Straße bis Hilmgasse beziehungsweise Schubertstraße gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet, gleichzeitig wurde ein Schienenersatzverkehr für die Linie 1 eingerichtet. Die Maßnahmen dauern bis zum 31. August.

Viele zusätzliche Sperren verschärfen die Lage

Zusätzlich sorgen zahlreiche weitere Baustellen für Einschränkungen. In der Brauhausstraße 32 bis zur Reininghausstraße besteht eine Totalsperre bis zum 27. November, ausgenommen sind lediglich Anrainer und Baufahrzeuge. Die Maygasse ist wegen einer Kranaufstellung bis zum 30. Juni gesperrt, eine Umleitung ist eingerichtet. In der Peter-Tunner-Gasse bleibt die Totalsperre aufgrund der ÖBB-Brückensanierung bis zum 30. Mai bestehen.

Weitere Einschränkungen ergeben sich durch zahlreiche kleinere Baustellen. In der Radegunder Straße sowie in der Liebenauer Hauptstraße werden Fahrstreifen gesperrt und der Verkehr zeitweise durch Posten geregelt. In der Elisabethstraße kommt es durch eine Kranaufstellung bis zum 29. Mai zu einer Fahrstreifenzusammenlegung stadteinwärts. Auch in der Karl-Morre-Straße, der Triester Straße und der Wiener Straße führen Arbeiten zu temporären Einschränkungen, die meist bis Mitte oder Ende Mai andauern.