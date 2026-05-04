Überraschender Umbau: Dieser Grazer Club startet neues Konzept

Graz hat einen neuen Ausgeh-Hotspot: Der Club „Circle Thalia“ hat umgebaut und setzt jetzt auf einen völlig neuen Trend. Große Fenster, Sundowner-Drinks und Essen bis in die Nacht sollen frischen Schwung bringen.

Der Club „Circle Thalia“ denkt das Ausgehen neu und öffnet dafür nicht nur sein Konzept, sondern auch wortwörtlich seine Fenster.

Der Club „Circle Thalia“ denkt das Ausgehen neu und öffnet dafür nicht nur sein Konzept, sondern auch wortwörtlich seine Fenster.

Wer bisher erst spät in die Nacht gestartet ist, soll jetzt früher kommen. Der Club „Circle Thalia“ denkt das Ausgehen neu und öffnet dafür nicht nur sein Konzept, sondern auch wortwörtlich seine Fenster.

Vom Club zur Panoramabar

Dort, wo früher ein klassischer Loungebereich war, ist etwas Neues entstanden. Die „Panoramabar“ setzt auf Offenheit, Licht und vor allem auf einen Blick über die Stadt. Große Fenster lassen sich öffnen, die Atmosphäre wirkt weniger wie ein Club und mehr wie ein Treffpunkt für den frühen Abend. Im Zentrum steht eine neue, ovale Bar. Rundherum: lockere Stimmung, Musik und ein Angebot, das bewusst anders gedacht ist. Statt lauter Nacht setzt man auf einen fließenden Übergang vom Feierabend in die Clubnacht.

Ausgehen beginnt jetzt früher

Der Wandel kommt nicht zufällig. Das Ausgehverhalten hat sich verändert. Viele starten nicht mehr erst um Mitternacht, sondern treffen sich schon am frühen Abend. Genau hier setzt das neue Konzept an. Die Betreiber öffnen bereits ab 19 Uhr, bei freiem Eintritt. Ziel ist es, neue Gäste anzusprechen, die vielleicht gar nicht unbedingt zum klassischen Clubpublikum gehören. Gleichzeitig sollen DJs und Musik dafür sorgen, dass der Abend nahtlos in die Nacht übergeht.

Essen, Drinks und Club in einem

Ein weiterer Fokus liegt auf dem kulinarischen Angebot. Statt klassischer Bar-Snacks gibt es ausgefallene Sandwiches und Toasts, die bis in die Nacht serviert werden. Die Idee dahinter: Gäste sollen bleiben können, ohne zwischendurch den Ort wechseln zu müssen. Auch für den schnellen Genuss ist gesorgt. Teile des Angebots sind als Streetfood gedacht und können mitgenommen werden. Damit wird der Club auch für spontane Besuche attraktiver.

Neuer Versuch, die Szene zu beleben

Hinter dem Konzept stehen bekannte Namen der Grazer Gastro- und Clubszene: Alex Knoll und Simon Possegger (Café Promenade, Bar Amouro, Katze Katze, Pink Elephant), die das „Circle Thalia“ gemeinsam mit Gastronom und DJ Martin Fritz (u. a. Mausefalle) betreiben. Ihr Ziel ist klar: ein Ort, der mehr ist als nur ein Club. Ein Platz für den Start in den Abend und für alle, die vielleicht länger bleiben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 12:13 Uhr aktualisiert