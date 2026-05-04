Gratis Kultur in Graz: Dieser Tag lohnt sich besonders

Ein Tag, zwei Museen, freier Eintritt: In Graz können Studierende, Alumni und Uni-Mitarbeitende am 7. Mai kostenlos Kultur erleben. Neben Ausstellungen warten auch besondere Führungen und ein Ausblick über die Stadt.

Ein Tag lang einfach eintreten, entdecken und bleiben und das alles gratis. Genau das ermöglicht das Graz Museum gemeinsam mit der Universität Graz und „Study at TU Graz“. Am 7. Mai wird der Studi-Tag zum offenen Treffpunkt für alle, die Wissenschaft und Kultur verbinden wollen.

Kultur gratis erleben

Von 10 bis 18 Uhr öffnen sowohl das Graz Museum als auch das Graz Museum Schlossberg ihre Türen und das bei freiem Eintritt. Eingeladen sind Studierende, Absolventen sowie Mitarbeitende der Grazer Hochschulen. Der Gedanke dahinter ist einfach: Kultur soll zugänglich sein. Gerade für junge Menschen, die mitten im Studium stehen oder noch eng mit der Universität verbunden sind.

Einblicke, die bleiben

Neben dem freien Zugang zu den Ausstellungen bietet der Tag auch geführte Rundgänge. Im Graz Museum stehen Themen im Mittelpunkt, die aktueller kaum sein könnten. Die Ausstellung „Demokratie, heast!“ lädt dazu ein, sich mit gesellschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen, während „Lager Liebenau. Ausgraben und Erinnern“ einen Blick in ein Kapitel der Geschichte wirft, das bis heute nachwirkt. Am Schlossberg wartet ein ganz anderer Zugang. Dort führt ein Rundgang nicht nur durch das Museum, sondern auch zu einem der eindrucksvollsten Ausblicke über Graz.