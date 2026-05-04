Austrian Open in Graz: Weltelite kommt in die Steiermark

Graz wird wieder zur Bühne für Weltklasse-Sport: Bei den Austrian Open treffen Spieler aus 46 Nationen aufeinander. Über 400 Athleten kämpfen um Weltranglistenpunkte und bringen die schnellste Sportart der Welt in die Steiermark.

Wenn der Federball mit über 500 km/h durch die Halle schießt, bleibt kaum Zeit zum Blinzeln. Ende Mai kehrt genau dieses Tempo zurück nach Graz, mit einem Turnier, das längst internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Weltklasse kehrt nach Graz zurück

Vom 21. bis 24. Mai wird der Raiffeisen Sportpark erneut zum Treffpunkt der Badminton-Elite. Mehr als 400 Spieler aus 46 Nationen haben sich angekündigt. Für die Stadt ist das nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch ein Höhepunkt. Sportstadtrat Kurt Hohensinner blickt dem Event mit Vorfreude entgegen: „Ende Mai bekommt Graz wieder Badminton auf Weltklasseniveau zu sehen. Ich freue mich sehr, dass die schnellste Sportart der Welt auch heuer wieder bei uns zu Gast ist.“

©Stadt Graz/Foto Fischer v.l. Christoph Almer (Medienbeauftragter Austrian Open), Kurt Hohensinner (Sportstadtrat), Tina Riedl (Generalsekretärin des Badminton-Verbandes), Alexander Almer (Projektleiter Austrian Open), Gustav Andree (Nationalteam-Spieler).

Internationale Stars und heimische Hoffnungsträger

Angeführt wird das Teilnehmerfeld von Top-100-Spielern der Weltrangliste. Besonders die starken Teams aus Asien sorgen für hohe Qualität und intensiven Wettbewerb. Gleichzeitig richtet sich der Blick auch auf heimische Athleten. Mehrere Grazer Spieler werden vor heimischem Publikum antreten und versuchen, sich gegen die internationale Konkurrenz zu behaupten. Die Erwartungen sind hoch, denn das Turnier ist Teil des europäischen Elite-Circuits und bietet wichtige Punkte für die Weltrangliste.

Mehr als nur ein Turnier

Für Graz ist die Veranstaltung weit mehr als ein sportliches Event. Sie soll auch Menschen für Bewegung begeistern und den Zugang zum Sport erleichtern. „Graz braucht mehr Bewegung“, betont Hohensinner. „Großveranstaltungen wie diese sprechen neue Interessierte an und helfen, für diesen Sport und Bewegung allgemein zu begeistern.“ Badminton hat sich in der Stadt in den vergangenen Jahren stark entwickelt. Besonders im Nachwuchsbereich wächst das Interesse kontinuierlich.

Sport, der begeistert und verbindet

Mit zwei großen Vereinen und einem erfolgreichen Leistungszentrum zählt Graz längst zu den wichtigen Standorten für Badminton in Österreich. Viele junge Talente kommen aus der Region und sorgen dafür, dass die Sportart weiter an Bedeutung gewinnt.