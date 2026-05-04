Zeichen setzten: Deshalb leuchtet der Uhrturm jetzt orange

Am Montag, 4. Mai, wird mit der Beleuchtung des Grazer Wahrzeichens auf eine seltene Krankheit, das Ehlers-Danlos-Syndrom, aufmerksam gemacht.

Auf Initiative der Ehlers-Danlos Community Austria wird der Uhrturm anlässlich des Light it up-Day im Rahmen des Ehlers-Danlos Awareness Month am Montag, 4. Mai, orange beleuchtet.

Auf Initiative der Ehlers-Danlos Community Austria wird der Uhrturm anlässlich des Light it up-Day im Rahmen des Ehlers-Danlos Awareness Month am Montag, 4. Mai, orange beleuchtet.

Auf Initiative der Ehlers-Danlos Community Austria wird der Uhrturm anlässlich des Light it up-Day im Rahmen des Ehlers-Danlos Awareness Month am Montag, 4. Mai, orange beleuchtet. Damit soll das Bewusstsein für eine seltene, genetisch bedingte Bindegewebs- und Multisystemerkrankung geschärft werden, die zu überbeweglichen Gelenken, sehr elastischer Haut und brüchigen Blutgefäßen bis hin zu Organrupturen führen kann. Die Symptome dieser Krankheit gehen teils mit Begleiterkrankungen wie ADHS/Autismus Spektrum Störung, POTS, Endometriose oder Zöliakie einher.

Ehlers-Danlos Community Austria Ende Oktober 2025 wurde der Selbsthilfeverein Ehlers-Danlos Community Austria gegründet, der ehrenamtlich und gemeinnützig arbeitet, österreichweit agiert und in allen neun Bundesländern Ansprechpartner:innen hat. Dabei wird Hand in Hand mit namhaften Mediziner:innen des medizinischen Beirats zusammengearbeitet. Mehr zum Selbsthilfeverein auf Facebook oder Instagram.

Globale Lernkonferenz 2026

Von 24. Juli, 9 Uhr, bis 26. Juli 2026, 17 Uhr (US-Zentralzeit) lädt Ehlers-Danlos-Gesellschaft ein, an der Global Learning Conference 2026 teilzunehmen. Es ist eine Hybridveranstaltung für Einzelpersonen und Familien, die vom Ehlers-Danlos-Syndrom (EDS) und von Hypermobilitätsspektrumstörungen (HSD) betroffen sind, außerdem für medizinisches Fachpersonal und Pflegekräfte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.05.2026 um 18:13 Uhr aktualisiert