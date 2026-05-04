Abschied bei den Graz 99ers: Kapitän „Korbi“ Holzer beendet Karriere

Nach zwei Saisonen und 91 Spielen als Kapitän der Moser Medical Graz99ers und mit seinem in mehr als zwei Hockey-Jahrzehnten ersten und somit einzigen Meistertitel beendet Korbinian „Korbi“ Holzer (38) seine herausragende Eishockey-Laufbahn.

Nach zwei Saisonen und 91 Spielen als Kapitän der Moser Medical Graz99ers und mit seinem in mehr als zwei Hockey-Jahrzehnten ersten und somit einzigen Meistertitel beendet Korbinian „Korbi“ Holzer (38) seine herausragende Eishockey-Laufbahn.

Ein Kapitel geht zu Ende: Korbinian „Korbi“ Holzer hat seine aktive Eishockey-Karriere beendet. Der 38-jährige Kapitän der Moser Medical Graz99ers zieht nach zwei Saisonen und 91 Spielen in Graz einen Schlussstrich – gekrönt von seinem ersten Meistertitel überhaupt.

Korbi Holzer beendet aktive Karriere

Holzer war vor zwei Jahren als spektakulärer Neuzugang zu den Graz99ers gekommen und entwickelte sich rasch zu einer zentralen Führungspersönlichkeit. Mit seiner Erfahrung aus über 200 NHL-Spielen und Stationen in internationalen Topligen prägte er das Team sowohl auf als auch neben dem Eis entscheidend. Die Entscheidung zum Karriereende fiel laut Holzer bereits vor den Playoffs und sei vor allem aus persönlicher Überzeugung gereift. Der Titelgewinn mit den Grazern macht den Abschied nun umso stimmiger. Künftig will sich der ehemalige Nationalspieler seiner Trainerausbildung widmen und damit den nächsten Schritt im Eishockey gehen. Auch seitens des Vereins zeigt man sich dankbar: Sportdirektor Philipp Pinter würdigte Holzer als wichtige Stütze und Persönlichkeit, die dem Team in vielerlei Hinsicht fehlen werde.