Neuer Burger-Hotspot in Graz: Eröffnung steht kurz bevor

In Graz gibt es einen neuen Treffpunkt für Burger-Fans: „Chicken Digga“ eröffnet heute ab 14 Uhren seine Türen. In der Vinzenzgasse 22 soll ein neues Konzept für Aufsehen sorgen, mit Fokus auf Chicken-Burger im US-Style.

Hinter dem Projekt steckt mehr als nur ein schneller Gastro-Start. Laut Betreibern wurde über ein Jahr lang am Konzept und an der Speisekarte gearbeitet. Bereits am 15. März hatte das Team erstmals mit einem „Coming Soon“-Post auf sich aufmerksam gemacht und dabei selbstbewusst angekündigt, „die besten Burger in Graz“ bieten zu wollen.

Eröffnung mit Kampfpreis

Zum Start setzt das Lokal auf eine klare Strategie: Aufmerksamkeit durch Preis. Am Eröffnungstag wird ein Aktionsmenü um 5,90 Euro angeboten. Kulinarisch setzt Chicken Digga auf amerikanische Einflüsse. Besonders im Mittelpunkt steht der sogenannte „Hot Nashville Tender“, ein scharf gewürztes Hähnchenfilet, das mit der hauseigenen „Digga Sauce“ serviert wird. Mit der Eröffnung heute steigt Chicken Digga in einen hart umkämpften Markt in Graz ein.