Große Sperren wegen Business Run in Graz: Diese Straßen sind betroffen

Autofahrer in Graz müssen sich am Donnerstag auf Einschränkungen einstellen: Der Raiffeisen Businesslauf sorgt am 7. Mai für umfangreiche Verkehrsmaßnahmen im Stadtgebiet. Besonders am Abend kommt es zu Sperren.

Laut Polizei sind zwischen 18 und 20.30 Uhr mehrere zentrale Straßen betroffen. Dazu zählen unter anderem die Glacisstraße, die Wilhelm-Fischer-Allee sowie die Erzherzog-Johann-Allee. Auch die Paulustorgasse, die gesamte Schubertstraße und das stark frequentierte UNI-Viertel werden zeitweise gesperrt.

Verzögerungen im ganzen Umfeld

Nicht nur die direkt betroffenen Straßen sind eingeschränkt. Auch im umliegenden Verkehrsnetz ist mit Staus und Verzögerungen zu rechnen. Gerade im Feierabendverkehr kann es zu längeren Fahrzeiten kommen. Die Behörden raten dazu, den betroffenen Bereich nach Möglichkeit großräumig zu umfahren. Wer kann, sollte auf öffentliche Verkehrsmittel ausweichen oder zusätzliche Zeit einplanen.