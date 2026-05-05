Unfall beim Grazer Kaiser-Josef-Platz: Person von Straßenbahn erfasst

Mitten im Vormittagsverkehr ist es in Graz zu einem Unfall gekommen: Am Kaiser-Josef-Platz kollidierte eine Person mit einer Straßenbahn. Der Vorfall sorgte für einen größeren Rettungseinsatz und Einschränkungen des Verkehrs.

Am Kaiser-Josef-Platz in Graz kam es zu einem Unfall: Laut ersten Informationen wurde eine Person erfasst.

Am Kaiser-Josef-Platz in Graz kam es zu einem Unfall: Laut ersten Informationen wurde eine Person erfasst.

Ersten Informationen zufolge lief die betroffene Person gegen eine einfahrende Straßenbahn. Die genauen Umstände sind derzeit noch unklar. Fest steht: Die Person wurde verletzt und musste medizinisch versorgt werden.

Rettung rasch vor Ort

Kurz nach dem Unfall trafen Einsatzkräfte am Kaiser-Josef-Platz ein. Die Rettung kümmerte sich um die verletzte Person, der Einsatz dauerte bis etwa 11.15 Uhr an. Die Auswirkungen waren auch im öffentlichen Verkehr deutlich spürbar. Mehrere Straßenbahnlinien mussten ihren Betrieb kurzfristig anpassen. Die Linien 1, 7 und 17 wurden am Jakominiplatz gewendet, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Für Fahrgäste richteten die Holding Graz Linien einen Schienenersatzverkehr ein. Nach Abschluss des Einsatzes konnte der Betrieb schrittweise wieder aufgenommen werden. Dennoch kam es im gesamten Bereich zu Verzögerungen. Warum es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 12:04 Uhr aktualisiert