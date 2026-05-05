Foto-Moment endet mit schwerem Bim-Unfall: Frau von Straßenbahn erfasst

.In der Grazer Innenstadt ist es am Dienstagvormittag zu einem schweren Unfall im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle gekommen. Eine 89-jährige Frau wurde dabei im Zuge eines Sturzes von einer Straßenbahn erfasst und verletzt.

Gegen 10.30 Uhr stieß eine 51-jährige Frau beim Fotografieren im Bereich der Haltestelle „Oper“ versehentlich mit ihrem Rucksack gegen eine 89-jährige Passantin, wodurch diese zu Sturz kam. In der Folge geriet die Frau in den Gefahrenbereich einer einfahrenden Straßenbahn der Linie 17 und wurde am rechten Unterschenkel schwer verletzt. „Die 51-Jährige handelte dabei nicht vorsätzlich und leistete der Verletzten unmittelbar nach dem Unfall Erste Hilfe“, betont die Polizei.

Bim-Unfall: Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht

Die Verletzte wurde durch das ÖRK erstversorgt und in das LKH Graz gebracht, wo eine stationäre Aufnahme erfolgte. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls konnten bereits ermittelt und einvernommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 15:02 Uhr aktualisiert