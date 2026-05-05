Jubiläum: Liga für Menschenrechte blickt auf 100 Jahre zurück

Die Österreichische Liga für Menschenrechte hat ihr 100-jähriges Bestehen im Rahmen einer Festveranstaltung im BG/BRG Oeverseegasse in Graz gefeiert. Auch das 80-jährige Jubiläum der Wiederbegründung der steirischen Landesgruppe wurde dabei gewürdigt. Zahlreiche Gäste aus Bildung, Politik und Gesellschaft nahmen an der Feier teil.

Graz feiert ein Fest für die Menschenrechte

Die Liga engagiert sich seit ihrer Gründung ehrenamtlich für den Schutz, die Verteidigung und die Weiterentwicklung der Menschenrechte in Österreich sowie auf europäischer und internationaler Ebene. Der Veranstaltungsort wurde bewusst gewählt, da das Gymnasium mit der Geschichte der Organisation eng verbunden ist. Im Rahmen des Festakts wurde auf die historische Bedeutung der Menschenrechtsarbeit verwiesen und die Rolle von Bildungseinrichtungen bei der Vermittlung dieser Werte betont. Auch ein musikalisches Rahmenprogramm sowie Beiträge von Schülerinnen und Schülern gehörten zur Veranstaltung. Ein weiterer Schwerpunkt der Feier war die internationale Zusammenarbeit. So wurde im Zuge des Jubiläums auch eine Schulpartnerschaft mit einer Bildungseinrichtung aus der Ukraine offiziell besiegelt. Zudem wurden mehrere Personen für ihr langjähriges Engagement im Bereich der Menschenrechte ausgezeichnet