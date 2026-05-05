Sportehrenzeichen: Stadt Graz würdigt Sport-Vorbilder 

Im Gemeinderatssaal des Grazer Rathauses wurden am 4. Mai 2026 die Sportehrenzeichen und die Ehrenzeichen der Stadt Graz um besondere Verdienste für den Sport verliehen.

Gewürdigt wurden Funktionäre, Sportler und Sportbegeisterte, die sich der Förderung des Sports und insbesondere der Jugend verschrieben haben bzw. Spitzensportler, die mit ihren Leistungen weit über die Grenzen der Stadt hinaus Vorbilder sind. „Für uns ist es sehr wichtig, dass wir Kinder schon früh für Sport begeistern können und das möglichst niederschwellig. Wer einmal beim Sport angekommen ist, bleibt ihm verbunden und das ist für die gesamte Gesellschaft ein unschätzbarer Wert“, so Sportstadtrat Kurt Hohensinner beim Festakt.

Sportehrenzeichen der Stadt Graz 2026

Bürgermeisterin Elke Kahr hob die Vorbildfunktion der Geehrten hervor: „Diese hier geehrten Persönlichkeiten widmen sich mit voller Hingabe dem Sport und sind somit nicht nur Vorbilder und Förderer für die Jugend, sondern auch Botschafter der Stadt Graz für den Sport.“ Als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für diejenigen, die immer wieder sportliche Erfolgsgeschichten ermöglichen, sie unterstützen und fördern, beschloss die Stadt Graz im Oktober 1980, ein Ehrenzeichen für Verdienste um den Sport zu stiften. „Die heute geehrten Persönlichkeiten haben den Grazer Sport über viele Jahre mit großem Engagement geprägt“, betonte Hohensinner. Ihr Einsatz stärkt nicht nur den Sport, sondern auch unser Zusammenleben – denn aktiv zu bleiben, andere zu motivieren und sich für die Gemeinschaft einzusetzen, ist von unschätzbarem Wert. Sie stehen beispielhaft für das, was in den über 300 Grazer Sportvereinen Tag für Tag geleistet wird. Diese Ehrung ist ein herzliches Danke dafür.“ Für die musikalische Umrahmung des Festakts sorgten drei Schüler des Musikgymnasiums Dreihackengasse.

Die Ehrenzeichenempfänger 2026 SPORTEHRENZEICHEN der Stadt Graz: Alexander Benda. Turner (Reck, Boden, Mehrkampf), mehrfacher EM-Teilnehmer und WM-Finalist Johanna Färber. Boulder-Staatsmeisterin, WM- und EM-Teilnehmerin Vinzenz Höck. Kunstturner, 9 x Staatsmeister Ringe, Gold-Junioren-WM (Ringe), 1. österreichischer Turn-Weltcupsieger, Steir. Sportler des Jahres EHRENZEICHEN der Stadt Graz für besondere Verdienste um den Sport: Walter Auner. Ski-Pädagoge, seit 2015 Gesamtleiter der Sportamt-Skikurse Helmut Grasser. Leichtatlethik- und Tennistrainer, Funktionär und Gründer des Schulsportvereins Andritz Günter Grimberg. Tennistrainer, -Funktionär und -Jugendförderer sowie Instruktor der Bundessportakademie Steiermark, Ingo Gruber. Grazer Beachvolleyball-Pionier, „Mr. Murbeach“ Franz Haiden. Sportfunktionär, Obmann des SVU Liebenau Jutta Heger. Instruktorin Rhythmische Sportgymnastik, Funktionärin ATG; ASVÖ und Turnsport Austria Sandra Lang. Funktionärin, Managerin im Flagfootball Graz Giants Wolfgang Schnelzer. Sportpädagoge und Initiator der Sportschule Bruckner, Ski-Ausbildner Skispiele der Schulen Daniela Steurer. Schwimmkurs-Leiterin Sportamtskurse, Schwimmschule Steurer Elfriede Vesely. Sportförderin und -Funktionärin im Schwimmsport und Skisport (Kinderschneetag) Sophie Ziegler. Erfolgreiche Instruktorin und Jurorin im Cheerleading

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.05.2026 um 17:57 Uhr aktualisiert