Brand auf Grazer Baustelle: Feuer breitete sich rasch aus

In der Fröhlichgasse in Graz hat am Nachmittag ein Brand auf einer Baustelle für einen Feuerwehreinsatz gesorgt.

Die Holzpaletten, auf denen nicht brennbare Fassadendämmelemente gelagert waren, gerieten aus bisher noch unbekannter Ursache in Brand.

Die Holzpaletten, auf denen nicht brennbare Fassadendämmelemente gelagert waren, gerieten aus bisher noch unbekannter Ursache in Brand.

Auf einer Baustelle in der Fröhlichgasse in Graz ist es am Dienstagnachmittag zu einem Brand gekommen. Die Holzpaletten, auf denen nicht brennbare Fassadendämmelemente gelagert waren, gerieten aus bisher noch unbekannter Ursache in Brand. Nachdem sich das Feuer bereits auf Teile des Gebäudes ausgebreitet hatte, wurden seitens der Berufsfeuerwehr drei C-Rohre vorgenommen.

©BF Graz ©BF Graz

Der Brand konnte in wenigen Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten dauerten mehrere Stunden, da das komplette Lagergut entfernt werden musste. Personen wurden keine verletzt. Sieben Fahrzeuge und 26 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Graz standen im Einsatz.