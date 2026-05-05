27:23-Erfolg für die HSG Holding Graz im Heimspiel gegen Schwaz

Die HSG Holding Graz hat im ersten Heimspiel der Abstiegsrunde einen wichtigen Sieg gefeiert. Gegen Sparkasse Schwaz Handball Tirol setzten sich die Grazer in einer intensiven Partie mit 27:23 durch

Das sind zwei ganz wichtige Punkte für die HSG Holding Graz! Im ersten Heimspiel der Abstiegsrunde gelingt ein 27:23-Erfolg gegen Sparkasse Schwaz Handball Tirol. Ein Sieg mit bitterem Beigeschmack: Matej Galina musste bereits in der ersten Hälfte mit einer Knieverletzung vom Feld. Am Samstag wartet auswärts die nächste Aufgabe in Bregenz.

Graz dreht Partie und gewinnt 27:23 gegen Schwaz

Die Gäste erwischen den besseren Start und gehen früh in Führung. Nach 16 Minuten stellt Lukas Prader auf 6:4 für Schwaz. Kurz darauf folgt der Schockmoment: Matej Galina rutscht weg und muss verletzt vom Spielfeld. Graz reagiert, stellt das Angriffsspiel um – und dreht die Partie bis zur Pause auf 11:10. Die zweite Hälfte entwickelt sich zu einem offenen Schlagabtausch, in dem sich lange kein Team entscheidend absetzen kann. Eine starke Defensive und ein überragender Thomas Eichberger im Tor bringen die Grazer schließlich in Front. Vier Treffer in Serie bis zur 51. Minute sorgen für eine 23:19-Führung. Schwaz verkürzt kurz vor Schluss noch einmal auf drei Tore, doch am Ende feiert die HSG Holding Graz einen verdienten 27:23-Heimsieg.