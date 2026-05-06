Öffi-Störung in Graz: Diese Linie wird heute durch Busse ersetzt

Pendler aufgepasst: Wegen Testfahrten der neuen Flexity-Straßenbahn kommt es heute in Graz zu Einschränkungen. Auf der Linie 5 wird zeitweise ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Wer heute in Graz mit der Straßenbahn unterwegs ist, muss sich auf Änderungen einstellen. Grund dafür sind Bremsprobefahrten der neuen Flexity-Straßenbahn, die aktuell getestet wird.

Wer heute in Graz mit der Straßenbahn unterwegs ist, muss sich auf Änderungen einstellen. Grund dafür sind Bremsprobefahrten der neuen Flexity-Straßenbahn, die aktuell getestet wird.

Wer heute in Graz mit der Straßenbahn unterwegs ist, muss sich auf Änderungen einstellen. Grund dafür sind Bremsprobefahrten der neuen Flexity-Straßenbahn, die aktuell getestet wird. Zwischen Zentralfriedhof und Puntigam wird die Linie 5 am Mittwochvormittag vorübergehend unterbrochen. In der Zeit von etwa 9 bis 12 Uhr übernehmen Busse den Verkehr.

Warum die Linie unterbrochen wird

Die Testfahrten sind ein wichtiger Schritt für den zukünftigen Betrieb der neuen Straßenbahnen. Dabei werden unter realen Bedingungen unter anderem Bremsverhalten und Sicherheitssysteme überprüft. Für Fahrgäste bedeutet das allerdings: Umsteigen statt durchfahren. Die Ersatzbusse verkehren als Linie E5 und verbinden den Zentralfriedhof mit dem Verkehrsknoten Puntigam. Gefahren wird entlang der Triester Straße, wobei mehrere Ersatzhaltestellen eingerichtet wurden. Teilweise werden auch bestehende Nachtbushaltestellen genutzt. Auch die gewohnten Straßenbahnhaltestellen sind betroffen. So wird etwa die Haltestelle Zentralfriedhof vorübergehend zur nahegelegenen Bushaltestelle verlegt.

Was für Fahrgäste jetzt wichtig ist

Während die Busse den Betrieb übernehmen, bleibt der restliche Abschnitt der Linie 5 weiterhin aktiv. Die Straßenbahn fährt wie gewohnt zwischen Andritz und Zentralfriedhof. Trotzdem sollten Fahrgäste mehr Zeit einplanen. Durch den Umstieg und mögliche Verzögerungen kann sich die Fahrzeit verlängern.