Gratis Eintritt: Österreichs größtes Streetfood-Festival kommt nach Graz

Der Grazer Hauptplatz wird am 8. und 9. Mai zum Food-Hotspot: Österreichs größtes Streetfood-Festival „Veganmania“ gastiert wieder in der Stadt. Zwei Tage lang dreht sich alles um Genuss, Trends und Lifestyle, bei freiem Eintritt.

Wenn sich der Grazer Hauptplatz mit Düften aus aller Welt füllt, Musik durch die Gassen klingt und sich Menschen an Food-Ständen drängen, dann ist wieder Veganmania-Zeit. Das größte vegane Streetfood-Festival Österreichs macht am 8. und 9. Mai Halt in Graz und bringt ein Event, das weit über klassisches Essen hinausgeht. Seit Jahren zieht das Festival tausende Besucher an.

©eganmania/Viktoria Ferstl Veganmania gastiert ab dem 8. Mai in Graz.

Von Burger bis Churros: Vielfalt ohne Grenzen

Das Angebot reicht von herzhaften Klassikern bis zu kreativen Neuinterpretationen. Besucher können sich durch internationale Küchen probieren, neue Geschmäcker entdecken oder bekannte Gerichte in völlig neuer Form erleben. Ob würzige Bowls, vegane Kebabs, süße Churros oder innovative Desserts, die Bandbreite ist enorm. Die Veranstalter beschreiben das Konzept so: „Wir wollen zeigen, wie vielfältig und spannend pflanzlicher Genuss sein kann.“

©Veganmania/Viktoria Ferstl Das größte vegane Streetfood-Festival Österreichs macht am 8. und 9. Mai Halt in Graz und bringt ein Event, das weit über klassisches Essen hinausgeht.

Festival statt Food-Markt: Musik und Lifestyle inklusive

Doch die Veganmania ist mehr als nur ein Treffpunkt für Food-Liebhaber. Das Event versteht sich als Mischung aus Festival, Markt und Begegnungszone. Live-Musik sorgt für die passende Stimmung, während Besucher zwischen den Ständen flanieren. Dazwischen präsentieren Aussteller nachhaltige Produkte, von fairer Kleidung über Naturkosmetik bis hin zu innovativen Lebensmitteln. Die Atmosphäre ist bewusst locker gehalten. Es geht ums Ausprobieren, Entdecken und Verweilen. Der Veranstaltungsort könnte kaum besser gewählt sein: Direkt am Grazer Hauptplatz, mitten im Herzen der Stadt.

Ein Event mit Geschichte und wachsender Bedeutung

Seit 1998 findet die Veganmania statt und hat sich seither kontinuierlich weiterentwickelt. Was einst klein begann, ist heute eines der größten veganen Streetfood-Festivals Europas. Gerade in Zeiten, in denen nachhaltige Ernährung und bewusster Konsum immer wichtiger werden, trifft das Event den Nerv der Zeit.