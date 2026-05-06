Graz erinnert an NS-Opfer: Stolperstein-Aktion zum Tag der Befreiung

Ein starkes Zeichen der Erinnerung: In Graz werden rund um den 8. Mai Stolpersteine gereinigt. Die Aktion soll an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern und setzt ein klares Signal gegen das Vergessen.

In den Grazer Bezirken St. Leonhard und Geidorf findet in diesen Tagen eine besondere Aktion statt: Bezirksräte, Initiativen und engagierte Bürger kommen zusammen, um Stolpersteine zu reinigen, kleine Gedenktafeln, die an die Opfer des NS-Regimes erinnern. Die Initiative steht ganz im Zeichen des 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus.

Erinnerung, die im Alltag sichtbar bleibt

Stolpersteine sind bewusst im öffentlichen Raum verlegt, direkt vor jenen Häusern, in denen Menschen lebten, die während der NS-Zeit verfolgt, deportiert oder ermordet wurden. Sie holen Geschichte zurück in den Alltag, dorthin, wo sie oft vergessen wird. Mit der Reinigung werden diese Mahnmale wieder sichtbar gemacht. Die Aktion wird von lokalen Initiativen organisiert und parteiübergreifend unterstützt. Der Bezirksvorsteher von St. Leonhard, Andreas Nitsche (KPÖ), betont: „Wir laden alle, die sich daran beteiligen möchten, herzlich ein.“ Auch in Geidorf wird die Bedeutung der Aktion unterstrichen. Bezirksvorsteher Hanno Wisiak erklärt: „Mit der Reinigung wollen wir einen kleinen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten.“